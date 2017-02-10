Son zamanlarda oldukça hızlı yok kateden Çinli Xiaomi, bu sefer 10nm olarak üretilen kendi yonga seti Pinecone V970 ile piyasada daha fazla adından söz ettirmek istiyor.



Akıllı telefon piyasasına göz attığımızda Qualcomm tarafından üretilen yonga setlerini ağırlıklı olarak bir üstünlüğü gözlerden kaçmıyor. Kendi telefonlarında biraz da olsa bu üstünlüğü kırmayı planlayan Çinli üretici Xiaomi, Pinecone V970 yonga setini ürünlerinde kullanmayı planlıyor. Gelen bir takım bilgilere göre bu yeni yonga setinin performansı Qualcomm Snapdragon 808 yonga setine denk olarak gözüküyor. Xiaomi ise bu yonga setinin V670 ve V970 kod adlı iki versiyonu olacağını açıkladı.



V670 dört adet Cortex-A53 büyük çekirdek ve dört adet Cortex-A53 küçük çekirdek ile hayat buluyor. Bunun yanında 800MHz saat hızına sahip Mali-T860 MP4 grafik işleme birimi ile donatılmış olacak ürün 28nm üretim süreci ile hayat bulacak. V970 versiyonu ise 10 nm üretim süreci içinde üretilecek. Bu modelin ise dört Cortex-A73 çekirdeği ve dört Cortex-A53 ile hayat bulacağına kesin gözüyle bakılıyor.



Sonuç olarak Çinli üretici Xiaomi bu projesiyle biraz da olsa piyasada Qualcomm tarafında olan hakimiyeti kırmayı deneyecek gibi gözüküyor.



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