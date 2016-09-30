Çin'de batılı markalar için taşeron elektronik üretimi yaparken kendi markasını oluşturup dünyaya açılan Çin'li elektronik devi Xiaomi, önümüzdeki dört yıl içinde 1000 yeni mağaza açmayı planlıyor.



Çin'de batılı markalar için taşeron elektronik üretimi yaparken kendi markasını oluşturup dünyaya açılan Çin'li elektronik devi Xiaomi, önümüzdeki dört yıl içinde 1000 yeni mağaza açmayı planlıyor.



Batılı markaların ürünlerini taklit eden ve düşük fiyat politikasıyla kısa sürede ürünlerini dünyaya satmayı başaran Xiaomi, şimdi elektronik devlerini kendi evlerinde vurmak üzere hazırlıklarını tamamlıyor. Yetenekli ama düşük fiyatlı telefonlar, veya 300 dolarlık GoPro kameralarına benzeyen ancak 100 doların altında satılan su geçirmez aksiyon kameraları gibi ürünlerle dünyadaki elektronik kullanıcıları arasında kısa sürede popülerlik kazanan Xiaomi, bugüne kadar satışlarının büyük kısmını internet üzerinden yapıyor ve ürünlerini tüm dünyaya kargoyla iletiyordu. Ancak artık dünya çapında dev bir markaya dönüşmeyi planlayan Xiaomi için dünyanın büyük şehirlerinde, gösterişli dev mağazalar açmanın zamanı geldi.



Firma şimdilik mağazaların nerelerde açılacağına dair bilgi vermiyor ancak 1000 mağazanın büyük bölümünün Çin'de açılması planlıyor. Böylece batılı markaların üstünlük sağlamak için birbiriyle yarıştığı Çin pazarındaki yerini sağlamlaştırmış olacak, ardından da Çin iç pazarından aldığı destekle tüm dünyayı fethetmeye çıkacak.



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