Xerox, PaperCut ile olan işbirliğini güçlendiriyor. Xerox'un yeni nesil tüm ofis cihazları dünyaca ünlü Xerox PaperCut MF yazılımı ile uyumlu kullanılabiliyor.



Xerox, PaperCut ile olan işbirliğini güçlendiriyor. Xerox'un yeni nesil tüm ofis cihazları dünyaca ünlü Xerox PaperCut MF yazılımı ile uyumlu kullanılabiliyor.



Xerox cihazlarına yüklenebilen Xerox Papercut MF yazılımı, sunduğu merkezi ofis cihazı yönetimi, baskı kontrolü, web tabanlı izleme, detaylı raporlama ve güvenli baskı özellikleri ile iş süreçlerinin daha iyi ve verimli yönetilmesini sağlıyor, baskı maliyetlerini düşürüyor.



Ofis iş süreçlerini düzenleyen çok fonksiyonlu ofis cihazlarının yaptıkları baskıları kontrol etmek, istenilen şekilde raporlamak ve güvenli bir doküman transferi yapmak birçok işletme ve IT yöneticisi için öncelikli bir ihtiyaç. Xerox işletmeler için kritik öneme sahip bu konuda, tüm yeni nesil ofis cihazlarını PaperCut MF yazılımı ile uyumlu hale getirerek kullanıcılarının taleplerine cevap veriyor. Xerox'un yeni nesil Xerox AltaLink ve Xerox VersaLink ürünleri ile birlikte kullanıcılarına opsiyonel olarak sunulan PaperCut yazılımı, işletmelere baskı süreçlerini daha profesyonel bir şekilde yönetme imkanı veriyor.



Her işletim sistemi ve marka ile kullanılabilen PaperCut MF yazılımı; sadece basılan dokümanları değil, kopyalama ve tarama işlemi yapılan dokümanları da izliyor ve raporluyor. Bu sayede kağıt tabanlı iş akış süreçlerinde kağıt israfına yol açan gereksiz baskıların önüne geçilmiş oluyor.



Xerox AltaLink ve Xerox VersaLink



Xerox'un yeni ürün serileri Xerox AltaLink ve Xerox VersaLink'in de desteklediği PaperCut MF yazılımı ile herhangi bir web tarayıcısı üzerinden; Xerox ofis cihazları ile gerçekleştirilen her türlü yazdırma, tarama, fotokopi ve faks işlemleri anlık olarak takip edilip yönetilebiliyor. Böylece kağıt bazlı iş süreçlerinde tam kontrol sağlanıyor.



PaperCut MF yazılımı ile desteklenmiş Xerox Versalink ve Xerox AltaLink çok fonksiyonlu ofis cihazları, baskıları anlık olarak izliyor; istenirse her bir baskıyı ücretlendirip, faturalandırılmasına olanak sağlıyor. Kullanıcılara mutlak kontrol sunan PaperCut MF arayüzü, kopyalama, yazdırma ve tarama işlemlerinin ihtiyaca göre sınırlandırılmasına imkan veriyor.



PaperCut MF çözümü ayrıca ofislerde baskı maliyetlerini kullanıcı, departman, proje ve işlev bazında değerlendiriyor ve raporluyor. Belirli saatlerden sonra baskı işlemlerinin gerçekleşmesini istemeyen ofisler için baskı cihazlarına kurallar tanımlanabiliyor; belli baskı limitleri konulabiliyor veya yapılan baskı ile ilgili bildirim tanımlaması yapılabiliyor. Bu sayede ofislerde baskı duyarlılığı artarken, önemli miktarlarda baskı tasarrufu sağlanıyor.



PaperCut MF yazılımının Find-Me özelliği çok sayıda ofis cihazı ve bilgisayar bulunduran çalışma ortamlarında kullanıcıların cihaz ismi hatırlamak durumunda kalmadan verdikleri yazdırma komutunu istedikleri;kendilerine en yakın ofis cihazından basma imkanı sunuyor. Ofis cihazlarına erişim ise kimlik numarasıyla veya her kullanıcıda bulunan özel bir güvenli baskı kartı ile yapılabiliyor. Böylece güvenli bir baskı sağlanırken, izinsiz ve kontrolsüz kullanım önleniyor.



Piyasada var olan bütün işletim sistemleriyle uyumlu çalışabilen PaperCut MF yazılımı;Xerox ofis cihazları ile yapılan kopyalama, tarama, baskı ve faks işlemlerinin tam bir kontrolünü ve raporlamasını sağlarken, ofislerin gereksiz baskı miktarlarını da büyük oranda azaltıyor.