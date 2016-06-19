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xbox scorpio öncüsünden 4.5 kat hızlı!

XBOX SCORPİO ÖNCÜSÜNDEN 4.5 KAT HIZLI!

Microsoft, Xbox Scorpio'nun, öncüsünden 4.5 kat hızlı olacağını duyurdu.

Tarih : 19 Haziran 2016, 09:48
Puan Ver : Xbox Scorpio Öncüsünden 4.5 Kat Hızlı!(5/10)4


Microsoft'un yakın zamanda satışa sunulacak “Project Scorpio” kod adlı konsolu, orijinal X One'dan, geliştiricilerin iddiasına göre 4.5 kat hızlı olacak.



Microsoft üst düzey yöneticisi Phil Spencer, E3 organizasyonun son saatlerinde yaptığı açıklamada, “Scorpio öncüsünden neredeyse 5 kat hızlı. Aralarındaki fark 6 teraflop (İngilizce'de ‘FLoating-point Operations Per Second” kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan Teraflop, dilimizde ‘Saniyedeki kayan nokta işlemi' anlamına geliyor) seviyesinde.  Bu da söz konusu konsolda kayda değer bir işlemci dopingi olacağı anlamına geliyor. Başka şekilde, belirlenen rakamlara ulaşmak olanak dışı.



Phil Spencer, mevcut Xbox One oyunlarının da, yeni konsolda çok daha verimli şekilde çalışacağını savunuyor. Microsoft'a göre öncü konsolun tüm oyunları sorunsuz şekilde Scorpio'da çalışabilirken, Scorpio için geliştirilen özel oyunlar sekizinci nesil konsol ile uyumlu olmayacak.



Xbox Scorpio'nun 2016 yılının son ayında, Noel tatiline girerken satışa sunulması bekleniyor.



Elbette Xbox One S cephesindeki ilginç gelişmeler var: 4K HD Ultra oyun ve video desteği sunan ve 2 TB'a kadar sabit disk alanı ile güçlendirildiği halde, One'dan yüzde 40 oranında hafif ve küçük olarak biçimlendirilen konsol, Ağustos ayında piyasaya sürülecek.



Peki bu durumda hangi Microsoft konsolunu tercih etmek mantıklı? Bunu ancak ve ancak fiyatlar ortaya çıktığında ve fiyat-performans testleri gerçekleştiğinde bilebileceğiz. Ortadaki en büyük gerçek ise Microsoft'un, Sony hükümdarlığını yıkmak için olağanüstü bir çaba sarf ettiği.








Etiketler: Xbox  Scorpio  Öncüsünden  45  Kat  Hızlı    haber

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