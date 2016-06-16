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xbox scorpio en güçlü konsol olacak

XBOX SCORPİO EN GÜÇLÜ KONSOL OLACAK

Konsol piyasasında Sony'nin ardında kalmak istemeyen Xbox en güçlü hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Xbox Scorpio akıcı bir 4K deneyimi sunacak.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:48
Puan Ver : Xbox Scorpio En Güçlü Konsol Olacak(6/10)5


Konsol piyasasında Sony'nin ardında kalmak istemeyen Xbox en güçlü hamlesini yapmaya hazırlanıyor. Xbox Scorpio akıcı bir 4K deneyimi sunacak.



E3 2016'da oldukça ses getirecek duyurular yapan Microsoft 4K deneyimini en üst düzeyde yaşatacak bir konsol duyurdu. Scorpio kod adlı yeni cihaz piyasayı alt üst edecek gibi gözüküyor.



Henüz ismi belli olmayan Xbox Scorpio piyasadaki en güçlü konsol olacak. 4K deneyimini gerçekçi bir şekilde yansıtmak isteyen konsol sıkıştırılmış piksel teknolojisini kullanıyor. Bunun için iyi bir sisteme ihtiyaç duyan cihaz  8 çekirdekli bir işlemci ve 320GB/s bellek bant genişliği bulunacak. Scorpio performansı  6TFLOPS seviyesine çıkacak.



Oyunseverlere iyi bir sistem sunmayı hedefleyen Microsoft, Xbox Scorpio'da en güçlü AMD mimarilerini kullanacak. Polaris tabanlı grafik mimarisi ve Zen çekirdeği işlemcilerin olma ihtimali oldukça yüksek.



Microsoft uzunca bir süre Xbox One S konsoluna odaklanmak zorunda. Bundan dolayı Xbox Scorpio hakkında yeni bilgiler en erken 2017 yılının ortalarına doğru gelebilir.



Sonuç olarak Microsoft bu yeni konsolu ile piyasada rakiplerinden geri kalmayacak gibi gözüküyor.



Sony Xperia X ve Xperia XA modelleri Türkiye'de tanıtıldı








Etiketler: Xbox  Scorpio  En  Güçlü  Konsol  Olacak    haber

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