

Microsoft XBox One'ın, Xbox 360 oyunlarına verdiği destek hat safhaya ulaştı. Microsoft'un yeni nesil konsolu, kökenlerinden destek almaya devam ediyor.



Artık, sektörün eski lideri Nintendo, fazlasıyla geride kaldığına göre konsol dünyasının liderliği için savaş Amerika Birleşik Devletlerinde Microsoft Xbnox One, Japonya'dan Sony PlayStation 4 arasında sürüyor.



Şu ana kadar, hem de yaklaşık 9 milyon artı satış rakamıyla Sony PS4, mücadeleyi önde götürüyor. Maalesef Kinect II teknolojisi de, öncüsüne karşı ciddi üstünlüklerine karşın ilk Kinect kadar ses getiremedi. Böylece Microsoft, elindeki en büyük kozu kaybetmiş oldu.



Yine de Microsoft, umudunu kaybedip, pes edecek bir şirket değil. Xbox 360'nın, Sony PlayStation 3'e karşı üstünlüğünü, şimdiye taşımak niyetinde. Birkaç aylık süre içerisinde yüzlerce Xbox 360 oyunu, Xbox One ile uyumlu hale getirilmişti.



Xbox One ile uyumlu hale getirilen yeni oyunlar; bırakın konsol evrenini; dünyanın en her platformda en çok satılan yapımları arasına girmiş durumda.



Resmen onaylanmış yapımlar BioShock, BioShock 2, BioShock Infinite ve Skate 3 olarak yüzünü gösteriyor. Bu oyunlarla birlikte liste, 200 uyumlu oyun sayısını geride bırakıyor.



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