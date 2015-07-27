Microsoft'un her türden cihazı Windows 10 çatısı altında bir araya getirme girişimi, tabii ki Xbox One oyun konsolunu da kapsıyor.



Microsoft'un her türden cihazı Windows 10 çatısı altında bir araya getirme girişimi, tabii ki Xbox One oyun konsolunu da kapsıyor.



Windows 10 ilk önce bilgisayarlar ve ardından da cep telefonları için çıkacak. Ardından da Xbox One için hazırlanmış özel sürüm yayınlanacak.



Evlerdeki bilgisayarların ve Xbox One oyun konsolunun aynı işletim sistemini çalıştırması, beraberinde pek çok ilginç özelliği de beraberinde getirecek.



Bilgisayarlardaki film ve müzik gibi multimedya dosyalarının yanı sıra artık oyunları da Xbox One oyun konsolunda çalıştırma imkânı bulacağız.



Tabii Steam oyunlarınızı Xbox One üzerinden oynamak hoş bir fikir; ancak bunun için sık sık bir klavye ve fare kullanmaya ihtiyaç olacak.



İşte Windows 10 ile birlikte Xbox One oyun konsoluna fare ve klavye de takmak mümkün hâle gelecek. Microsoft bu şekilde Xbox One konsolunu ortamdaki ekosistemin bir parçası haline getirmek ve avantaj kazanmak istiyor.



Ancak tabii bu ne kadar işe yarayacak, orası ayrı bir sorun. Sonuçta özellikle oyun için hazırlanmış herhangi bir modern Windows PC, geçen zamanla birlikte halen piyasada olan son nesil oyun konsollarından çok daha güçlü hale gelebiliyor.



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