O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

xbox one'a bomba gibi bir özellik geldi!

XBOX ONE'A BOMBA GİBİ BİR ÖZELLİK GELDİ!

Microsoft'un her türden cihazı Windows 10 çatısı altında bir araya getirme girişimi, tabii ki Xbox One oyun konsolunu da kapsıyor.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:39
Puan Ver : Xbox One'a Bomba Gibi Bir Özellik Geldi!(10/10)10


Microsoft'un her türden cihazı Windows 10 çatısı altında bir araya getirme girişimi, tabii ki Xbox One oyun konsolunu da kapsıyor.



Windows 10 ilk önce bilgisayarlar ve ardından da cep telefonları için çıkacak. Ardından da Xbox One için hazırlanmış özel sürüm yayınlanacak.



Evlerdeki bilgisayarların ve Xbox One oyun konsolunun aynı işletim sistemini çalıştırması, beraberinde pek çok ilginç özelliği de beraberinde getirecek.



Bilgisayarlardaki film ve müzikgibi multimedya dosyalarının yanı sıra artık oyunları da Xbox One oyun konsolunda çalıştırma imkânı bulacağız.



Tabii Steam oyunlarınızı Xbox One üzerinden oynamak hoş bir fikir; ancak bunun için sık sık bir klavye ve fare kullanmaya ihtiyaç olacak.



İşte Windows 10 ile birlikte Xbox One oyun konsoluna fare ve klavye de takmak mümkün hâle gelecek. Microsoft bu şekilde Xbox One konsolunu ortamdaki ekosistemin bir parçası haline getirmek ve avantaj kazanmak istiyor.



Ancak tabii bu ne kadar işe yarayacak, orası ayrı bir sorun. Sonuçta özellikle oyun için hazırlanmış herhangi bir modern Windows PC, geçen zamanla birlikte halen piyasada olan son nesil oyun konsollarından çok daha güçlü hale gelebiliyor.



Samsung Galaxy Note 5 ve S6 Edge Plus hakkında en son bilgiler!








Etiketler: Xbox  One  A  Bomba  Gibi  Bir  Özellik  Geldi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER