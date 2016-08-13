Sony PlayStation 4 ile girdiği ezeli rekabette, kimi zaman geri düşen Microsoft Xbox One, son zamanlardaki gelişmelerle, açığı kapatmaya devam ediyor.



Sony PlayStation 4 ile girdiği ezeli rekabette, kimi zaman geri düşen Microsoft Xbox One, son zamanlardaki gelişmelerle, açığı kapatmaya devam ediyor.







Hemen hemen haftada bir, Microsoft'un yürüttüğü Xbox 360 oyunları ve Xbox One uyumluluğu haberlerini sizinle paylaşıyoruz. Bu hafta da istisna değil. Microsoft, dün itibariyle Xbox One ile uyumlu Xbox 360 oyunlarını, bir düzineye yakın seviyede artırdı.



Karşınızda Xbox One platformunu destekleyen tam liste:







A Kingdom for Keflings









A World of Keflings









Aegis Wing









Age of Booty









Alan Wake









Alan Wake's American Nightmare









Alien Hominid HD









Altered Beast









Anomaly Warzone Earth









Assassin's Creed









Assassin's Creed II









Asteroids & Deluxe









Aqua









Babel Rising









Banjo Kazooie: Nuts n Bolts









Banjo Tooie









Banjo Kazooie









BattleBlock Theater









Bejeweled 2









Bellator: MMA Onslaught









Beyond Good & Evil HD









Bionic Commando Rearmed 2









Bloodforge









Blood Knights









Blood of the Werewolf









BloodRayne: Betrayal









Boom Boom Rocket









Borderlands









Braid









Brain Challenge









Call of Duty: Black Ops









Call of Juarez Gunslinger









Capcom Arcade Cabinet









Carcassonne









Castle Crashers









Castlestorm









Castlevania: Symphony of the Night









The Cave









Centipede & Millipede









Comic Jumper









Comix Zone









Condemned









Counter-Strike: Global Offensive









Crazy Taxi









Crystal Quest









Crystal Defenders







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