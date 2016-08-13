XBOX ONE'A BİR EKLEME DAHA!
Sony PlayStation 4 ile girdiği ezeli rekabette, kimi zaman geri düşen Microsoft Xbox One, son zamanlardaki gelişmelerle, açığı kapatmaya devam ediyor.
Sony PlayStation 4 ile girdiği ezeli rekabette, kimi zaman geri düşen Microsoft Xbox One, son zamanlardaki gelişmelerle, açığı kapatmaya devam ediyor.
Hemen hemen haftada bir, Microsoft'un yürüttüğü Xbox 360 oyunları ve Xbox One uyumluluğu haberlerini sizinle paylaşıyoruz. Bu hafta da istisna değil. Microsoft, dün itibariyle Xbox One ile uyumlu Xbox 360 oyunlarını, bir düzineye yakın seviyede artırdı.
Karşınızda Xbox One platformunu destekleyen tam liste:
A Kingdom for Keflings
A World of Keflings
Aegis Wing
Age of Booty
Alan Wake
Alan Wake's American Nightmare
Alien Hominid HD
Altered Beast
Anomaly Warzone Earth
Assassin's Creed
Assassin's Creed II
Asteroids & Deluxe
Aqua
Babel Rising
Banjo Kazooie: Nuts n Bolts
Banjo Tooie
Banjo Kazooie
BattleBlock Theater
Bejeweled 2
Bellator: MMA Onslaught
Beyond Good & Evil HD
Bionic Commando Rearmed 2
Bloodforge
Blood Knights
Blood of the Werewolf
BloodRayne: Betrayal
Boom Boom Rocket
Borderlands
Braid
Brain Challenge
Call of Duty: Black Ops
Call of Juarez Gunslinger
Capcom Arcade Cabinet
Carcassonne
Castle Crashers
Castlestorm
Castlevania: Symphony of the Night
The Cave
Centipede & Millipede
Comic Jumper
Comix Zone
Condemned
Counter-Strike: Global Offensive
Crazy Taxi
Crystal Quest
Crystal Defenders
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