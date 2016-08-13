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xbox one'a bir ekleme daha!

XBOX ONE'A BİR EKLEME DAHA!

Sony PlayStation 4 ile girdiği ezeli rekabette, kimi zaman geri düşen Microsoft Xbox One, son zamanlardaki gelişmelerle, açığı kapatmaya devam ediyor.

Tarih : 13 Ağustos 2016, 10:18
Puan Ver : Xbox One'a Bir Ekleme Daha!(0/10)


Sony PlayStation 4 ile girdiği ezeli rekabette, kimi zaman geri düşen Microsoft Xbox One, son zamanlardaki gelişmelerle, açığı kapatmaya devam ediyor.



 



Hemen hemen haftada bir, Microsoft'un yürüttüğü Xbox 360 oyunları ve Xbox One uyumluluğu haberlerini sizinle paylaşıyoruz. Bu hafta da istisna değil. Microsoft, dün itibariyle Xbox One ile uyumlu Xbox 360 oyunlarını, bir düzineye yakın seviyede artırdı.



Karşınızda Xbox One platformunu destekleyen tam liste:





  • A Kingdom for Keflings





  • A World of Keflings





  • Aegis Wing





  • Age of Booty





  • Alan Wake





  • Alan Wake's American Nightmare





  • Alien Hominid HD





  • Altered Beast





  • Anomaly Warzone Earth





  • Assassin's Creed





  • Assassin's Creed II





  • Asteroids & Deluxe





  • Aqua





  • Babel Rising





  • Banjo Kazooie: Nuts n Bolts





  • Banjo Tooie





  • Banjo Kazooie





  • BattleBlock Theater





  • Bejeweled 2





  • Bellator: MMA Onslaught





  • Beyond Good & Evil HD





  • Bionic Commando Rearmed 2





  • Bloodforge





  • Blood Knights





  • Blood of the Werewolf





  • BloodRayne: Betrayal





  • Boom Boom Rocket





  • Borderlands





  • Braid





  • Brain Challenge





  • Call of Duty: Black Ops





  • Call of Juarez Gunslinger





  • Capcom Arcade Cabinet





  • Carcassonne





  • Castle Crashers





  • Castlestorm





  • Castlevania: Symphony of the Night





  • The Cave





  • Centipede & Millipede





  • Comic Jumper





  • Comix Zone





  • Condemned





  • Counter-Strike: Global Offensive





  • Crazy Taxi





  • Crystal Quest





  • Crystal Defenders





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