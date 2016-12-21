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xbox one ve windows 10'a dolby atmos desteği çok yakında

XBOX ONE VE WİNDOWS 10'A DOLBY ATMOS DESTEĞİ ÇOK YAKINDA

En çok kullanılan üç boyutlu ses teknolojilerinden biri olan Dolby Atmos, çok yakında Windows 10 ve Xbox One için gelecek.

Tarih : 21 Aralık 2016, 12:49
Puan Ver : Xbox One Ve Windows 10'a Dolby Atmos Desteği Çok Yakında(9/10)7


En çok kullanılan üç boyutlu ses teknolojilerinden biri olan Dolby Atmos, çok yakında Windows 10 ve Xbox One için gelecek.



Oyun kullanıcılarına yönelik daha zengin bir ses deneyimi sunmak isteyen Microsoft, yaptığı işbirlikleri ile ön plana çıkıyor. Firma yaptığı açıklamayla gelecek yıl Xbox One ve Windows 10 kullanıcıları için Dolby Atmos ses desteği vereceğini açıkladı.



Xbox tarafından yapılan açıklamayla oyuncuların Dolby Atmos ile yapılan işbirliğiyle oyunlarda çok daha iyi bir ses deneyimi yakalayabileceklerini ifade etti.



İlk defa 2012 yılında kullanılan  Dolby Atmos teknolojisi, kullanıcılara Dolby Laboratories tarafından sunulmuştu. Kullanımına önce sinema salonlarında başlanan teknolojinin daha sonrada ev sinema sistemlerine dahil olması kaçınılmaz oldu.



Son olarak Microsoft tarafından gelen açıklama ise  Dolby Atmos teknolojisinin hemen hemen birçok kulaklık ile uyumlu olacağı yönünde oldu. Ve bu açıklamada birçok kullanıcının yapacağı oyun ekipmanı yatırımını güvenle gerçekleştirmesine neden olacak gibi gözüküyor.



En Teknolojik Ayakkabılar








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