Konsol dünyasındaki şimdiye kadarki satışlar açık ara Sony PlayStation 4'ün üstünlüğüne işaret ediyor. Ne var ki yaz döneminde, bu değişmiş gibi gözüküyor.



Konsol dünyasındaki şimdiye kadarki satışlar açık ara Sony PlayStation 4'ün üstünlüğüne işaret ediyor. Ne var ki yaz döneminde, bu değişmiş gibi gözüküyor.







Çok değil; iki ay öncesine geri dönelim. Microsoft Xbox One, piyasaya sürüldüğü zamandan beri, satış rakamları nezdinde Sony PlayStation 4'ü geride bırakmıştı. Bu gelişme, kolaylıkla bir tesadüf olabilirdi.











Ancak Ağustos ayında da senaryo değişmedi. NPD Group'un açıklamasına göre Microsoft, ezeli rakibi Sony'i bir kez daha geride bıraktı. 2 Ağustos'da satışa sürülen Xbox One ailesinin yeni üyesi “S” yükseltilmiş CPU çekirdek hızı, ESRAM Bellek Genişliği, 4K HD video oynatabilme becerisi ve HDR 10 (High Dynamic Range – Görsellerdeki karanlık ve aydınlık tonlar arasındaki ışık şiddeti) desteği ile, öne çıktı ve konsol dünyasının zirvesine oturdu. Öyle ki Sony, One S hamlesine karşılık, PlayStation 4 Pro hamlesini oynadı. Ancak PlayStation 4 Pro'nun rakibine göre ciddi bir dezavantajı var. Yeni PS4 Pro'lar 4K HD video teknolojisine destek vermiyor.



Umarız Nintendo da, NX kod adlı modeliyle yakında piyasayı kızıştırır. Zira rekabetin, oyun müdavimlerine yarayacağı konusunda hiç şüphemiz yok.



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