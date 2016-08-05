

Microsoft'un Haziran ayında ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen E3 oyun fuarında duyurduğu Xbox ailesinin yeni üyesi Xbox One S, 2 Ağustos'ta tüm dünya ile aynı anda Türkiye'de de satışa çıktı.







4K ve HDR (Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme) desteği ile oyunculara kusursuz bir görüntü kalitesi sunan Xbox One S, Bluetooth özelliğine sahip yeni kumandası ile kullanıcılara hem konsolda hem PC'de harika bir kablosuz deneyim fırsatı sağlıyor. Önceki model Xbox One'a kıyasla yüzde 40 daha küçük tasarlanan ve eski konsollardaki güç ünitesini de cihazın içinde bulunduran yeni konsolun rengini Microsoft ‘'robot beyazı'' olarak tanımlıyor.



Türkiye pazarına 2 TB kapasiteye sahip özel ve sınırlı sayıda üretilmiş sürümle giriş yapan Xbox One S, 1.899 TL fiyat etiketiyle sadece MediaMarkt mağazalarında satışa sunuldu. Bu özel üretim konsollar aynı zamanda MediaMarkt'ın internet sitesi üzerinden satın alınabiliyor. Eylül ayı itibarı ile ise 1 TB kapasiteli yeni Xbox One S modeli 1.699 TL fiyat etiketiyle satışa çıkıyor olacak.



Bluetooth Destekli Yenilenen Kumanda!



Xbox One S ile birlikte Xbox One kumandasının güncellenmiş sürümü oyunseverlere sunulan yenilikler arasında yer alıyor. Bluetooth desteğine sahip kablosuz kumanda ile kapsama alanı 5.5 metreye ulaşırken, oyuncular kumandayı Windows PC ile de kullanma fırsatı yakalıyor. Ayrıca konsol gibi beyaz renkte olan bu kumandanın arkasında dokulu tutma noktaları bulunuyor.



4K Desteği!



Yenilenmiş görsel tasarımın dışında, Xbox One S selefine göre birtakım teknik farklılıklar da içeriyor. Bunların en dikkat çekici olanı 4K Ultra HD video desteğiyle, hem oyun hem de video için getirilen HDR yetenekleri. Gears of War 4 ve Forza Horizon 3 gibi oyunlarda daha zengin, daha parlak renklerle oyunların görsel keyfini artarken, açık renkler ile koyu renkler arasında daha yüksek kontrast oranı sağlayan Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme teknolojisi ile oyunların gerçek görsel derinliğini ortaya çıkarıyor. Oyunseverler, 4K içerikleri Netflix ve Amazon Video ile çevrimiçi yürüterek Ultra HD Blu-ray filmleri Yüksek Dinamik Aralıklı Görüntüleme ile göz alıcı görsel kalitede izleme şansına sahip olacak.