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xbox one s duyuruldu

XBOX ONE S DUYURULDU

Sızıntılar ile hakkında oldukça fazla bilgi edinilen Xbox One, resmiyet kazandı. Yeni cihaz yüzde 40 daha ince üretilmiş.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:51
Puan Ver : Xbox One S Duyuruldu(9/10)11


Sızıntılar ile hakkında oldukça fazla bilgi edinilen Xbox One, resmiyet kazandı. Yeni cihaz yüzde 40 daha ince üretilmiş.



Microsoft hem yeni konsolu hem de gelecek planlarıyla ilgili bilgileri E3 2016 fuarında paylaşımda bulundu. Firma beklendiği gibi iki konsolla pazara girecek.



Yeni konsol Xbox One S daha önce gelen bilgileri doğrularcasına yüzde 40 daha ince olacağı söylendi. Şimdiye kadar olan en kompakt Xbox olacağı söyleniyor. Cihazda beyaz renk hakimiyetinde bir tasarım tercih edilmiş.



Konsolun en önemli özelliklerinden bir tanesi de özel stand ile hem yatay hem dikey olarak kullanılabilmesi. İnce yapı adına Kinect portu gözden çıkarılmış. Oyunseverler Kinect kullanmak için ayrı bir adaptör edinmek zorundalar. Arka tarafda olan USB portundan biri ön kısma, IR alıcının diğer tarafına konulmuş.



Yeni konsolun en önemli özelliklerinden biride video konusunda olmuş. Bundan böyle konsol 4K video ve Blu-ray film oynatımı destekleyecek. Bunun yanında HDR teknolojisi de daha zengin renkler ve görsel derinlik getiriyor.



Başka bir özellikte cihazın entegre bir güç kaynağına sahip olması. Bu demek oluyor ki büyük adaptör taşıma derdinden kurtuluyoruz. Kontrolcüler ise kablosuz bağlantı performansını iki katına çıkarıyor. Ayrıca Windows 10 cihazlara bağlanabilmek için Bluetooth teknolojisi de eksik edilmemiş. Kutu içerisinde bir adet yeni Xbox kontrolcüsü çıkacak. Harici olarak ise 100$ fiyat ile satılacak.



Xbox One S modeli 500GB, 1TB ve 2TB depolama seçenekleri ile pazardaki yerini alacak. 1 TB kapasiteli olan 349$, 500GB kapasiteli versiyon da 299$ fiyat ile kullanıcılara sunulacak.



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Etiketler: Xbox  One  S  Duyuruldu    haber

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