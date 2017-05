Konsolda görüntülü konuşma yapmayı sevenler için iyi bir haberimiz var. Xbox One için Universal Skype uygulaması çıktı.



Konsolda görüntülü konuşma yapmayı sevenler için iyi bir haberimiz var. Xbox One için Universal Skype uygulaması çıktı.



Skype uygulamasınınUniversal Windows Platformusürümü, geçtiğimiz yılWindows 10 yıldönümü güncellemesiile PC ve mobil cihazlar için yayınlanmıştı. Bu sürüm bugün Xbox One Creators Update güncellemesiile Xbox One'ye geldi. Ekip, oyun konsolunda mümkün olan en iyi Skypeiletişim deneyimini sağlayan bir TV deneyimi yaratmak için çok çalıştıklarını söyledi. İşte Xbox One için Universal Skype uygulaması çıktıhaberi detayları.



Universal Skype uygulaması, Xboxoyuncuları ilk planda düşünülerek tasarlandı. Uygulama yeni bir arayüze kavuştu ve bu arayüz, kullanıcıların Skypeçağrıları yapmasını kolaylaştırıyor. Ayrıca gözleri yormamak adına tasarlanan karanlık tema ile diğer Microsoftuygulamalarına benzerlik gösteriyor.



Universal Skype uygulamasına kontrolör kısayolları eklendi. Kontrolörün tuşlarına eklenen kısayollar Skype Universal'in özelliklerine hızlı erişim sağlıyor. Uygulamaya Kinect'i daha rahat kontrol etmek adına manuel yakınlaştırma özelliği eklendi. Bu özellik, görüntülü konuşmalarda kullanıcıların açıyı ayarlamasını sağlıyor. Bu özellik oyuncular tarafından yoğun bir şekilde talep ediliyordu.



Xbox One'sinde zaten Skypeuygulaması yüklü olanlar bu özelliklere yeni güncelleme ile kavuşacak. Bu özelliklere sahip bir Skypekullanmak isteyenler ise Xbox One uygulama mağazasından uygulamayı indirebilecek. Uygulamanın yeni özellikler almaya devam ederek daha da iyi hâle geleceği söyleniyor.



Lara Croft Go Mirror Of Spirits DLC'si iOS'a geldi