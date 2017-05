Microsoft, her ayın sonlarına doğru yaptığı gibi yeni oyunlarını açıkladı. Firma, Xbox One ve Xbox 360 sahipleri için öyle oyunlar seçti ki; oyuncular büyük bir sevinç yaşadı. Xbox Live Gold Nisan 2017 oyunları Ryse: Son of Rome, Walking Dead: Season 2, Darksiders ve Assassin's Creed Revelations olarak açıklandı.



Şüphesiz ki bu oyunlar, konsol sahiplerini çok sevindirdi. Sony'nin bu ayki PSN oyunları Tearaway Unfolded ve Disc Jam'di. Bu ufak karşılaştırma ile Xbox Live Gold'un bu ay ne kadar başarılı oyunlar verdiğini görebiliyoruz. Sony, henüz Nisan oyunlarını açıklamadığı için bu adil bir karşılaştırma değil diyebilirsiniz ancak Playstation Plus'ın çizgisi maalesef böyle.



Xbox Live Gold Nisan 2017 oyunları Xbox One sahiplerini doyuracak



XBL Goldoyunlarına geri dönecek olursak; Ryse: Son of Rome veWalking Dead: Season 2, Xbox One için, Darksiders ve Assassin's Creed Revelations ise Xbox 360 için verildi. Ancak Xbox One geriye uyumluluk kapsamında Xbox One sahipleri dört oyuna da sahip olabiliyor.



Oyunları tek tek anlatmaya gerek yok. Hepsi birbirinden başarılı ve ünlü yapımlar. Ancak Assassin's Creed Revelations‘ın bizim için yeri farklı. Zira bu oyun, Osmanlı döneminde geçiyor.