Microsoft geçtiğimiz ay Xbox kablosuz teknolojilerini bilgisayar ve diğer oyuncu aksesuarları için kullanıma sunacağını duyurmuştu. Lenovo'nun özel bir bilgisayarı ile başlayan bu çalışma genişledi ve Samsung tarafına uzandı. Samsung'un VR gözlüğü Gear VR artık Xbox kontrolcülerini destekleyecek.



Microsoft geçtiğimiz ay Xbox kablosuz teknolojilerini bilgisayar ve diğer oyuncu aksesuarları için kullanıma sunacağını duyurmuştu. Lenovo'nun özel bir bilgisayarı ile başlayan bu çalışma genişledi ve Samsung tarafına uzandı. Samsung'un VR gözlüğü Gear VR artık Xbox kontrolcülerini destekleyecek.



Geçtiğimiz ay Xbox hakkında yapılan birifingde Microsoft, Xbox kontrolcülerinin ve kablosuz ekipmanlarının PC ve diğer oyuncu platformlarında da kullanılabilir olacağını duyurmuştu. İlk olarak Lenovo'nun oyunlar için ürettiği IdeaCentre Y710 Cube modeli Xbox ekpmanları ile gelmişti. HTPC olarak nitelendirilen küp şeklinde bir oyuncu kasasına sahip Y710 Cube, üst seviye donanımları ve özel tasarım ekipmanları ile dikkat çekmişti. Y710 ile birlikte sadece özel tasarım kasa, klavye, mouse ve kulaklık gelmiyor. Aynı zamanda bir adet Xbox One kontrolcüsü de cihazla birlikte kutudan çıkıyor.



Xbox'ın kablosuz kontrolcüsünü destekleyen 3. parti diğer cihaz ise Samsung tarafından üretilecek olan Gear VR. Telefon ekranlarını ve sensörlerini VR için kullanan Gear VR, Minecraft: Gear VR Edition ile birlikte Xbox kontrolcü desteğine kavuşacak.



Xbox kontrolcüsünün resmi olarak desteklenmesi ile birlikte mobil sanal gerçeklik gözlüklerindeki oyunlar konusunda büyük bir yol kat edilmiş olacak. Öncesinde VR başlık üzerindeki dokunmatik yüzey ve oyun oynamak için pek müsait olmayan kontrolcülerin kullandığı mobil VR gözlüklerinde a Xbox One kontrolcüsünün kullanılmaya başlamasıyla büyük bir gelişme yaşanacaktır. Özellikle Microsoft Xbox One Kontrolcüsünün tüm yeteneklerini kullanma imkanına sahip olacak olan Gear VR için gelişmiş mobil oyunlar gelecektir. Bu oyunlardan ilki ise Minecraft.



Minecraft'ın VR için tasarlanmış özel sürümü şu anda Gear VR kullanıcılarının kullanımına sunulmuş durumda. Samsung'un Gear VR için açtığı özel mağaza üzerinden Minecraft'ı indirebilmek ve oynayabilmek mümkün. Diğer VR gözlüklerde ise şu an için Minecraft resmi olarak ulaşabilir değil.



Samsung Galaxy Gear VR'ın ilk nesli Galaxy S6 ile birlikte piyasaya sürülmüş ve ülkemizdeki yaklaşık 300 liraya satılmıştı. İkinci nesli ise Galaxy S7 serisi ile birlikte piyasaya sürüldü ve yine 300 lira seviyesinde satışa sunuldu. Samsung Türkiye'den gelen açıklamalara göre Türkiye'de VR gözlüklerin satışları oldukça iyi gidiyor ve firmayı mutlu ediyor.