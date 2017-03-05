

Microsoft, uzun süredir üzerinde çalıştığı oyunculara yönelik yeni abonelik hizmetini hayata geçirmek için gün sayıyor. Xbox Game Pass ismi ile duyurulan bu yeni hizmet oyunculara son derece güzel şeyler vaat ediyor.



Game Passabonesi bir oyuncu, içerisinde Xbox 360 oyunlarının da bulunduğu 100'ün üzerinde yapıma sınırlı olarak erişim sağlayabilecek. Üstelik her ay bu oyunlar yenilenecek. Xbox Game Pass'i kabaca şu şekilde tabir edebiliriz.



Bu hizmete ait bir kütüphane bulunacak. Xbox Game Pass aboneleri bu kütüphaneden oynamak istedikleri oyunu seçip konsollarına indirebilecekler. Bazı oyunlarda çeşitli kısıtlamalar da bulunacak. Örnekleyecek olursak, kullanıcılar multiplayer modu olan yapımların sadece hikaye moduna erişim hakkına sahip olacaklar.



2017 sonbaharına doğru hayata geçirilmesi planlanan Xbox Game Pass'in abonelik ücreti ise aylık 9.99 dolar olarak belirlenmiş durumda.



Açıkçası 100'ün üzerinde oyuna erişim imkanı sunan böyle bir hizmet için 10 doların çok da yüksek bir ücret olmadığını söylemek mümkün.



Microsoft'un bu hamlesinin ardından konsol satışlarında ufak çaplı bir patlama da yaşanabilir. Mantıklı düşünmek gerekirse, bir PS4 alıp yanında ayrı bir oyuna 200 TL ödemek yerine, Xbox One alıpGame Pass aboneliğiyle yaklaşık olarak 40 TL'ye 100'ün üzerinde oyuna sahip olmak daha cazip görünüyor. Bakalım Microsoft'un bu hamlesine Sony cephesinin bir cevap gelecek mi? Bekleyip göreceğiz.