Xbox Game Pass çıkış tarihi belli oldu. Microsoft'un yeni abonelik sistemi ile oyuncular 100'den fazla oyuna erişebiliyor.



Sony'ninPlaystation'uile girdiği mücadele Microsoft, konsolu Xbox'ucazip kılmak için dijital ağı Xbox Liveüzerinden çalışmalar yapmaya devam ediyor.Xbox Live Gold, EA Accessgibi aylık belli bir ücret ile oyunların oynanabildiği Xboxiçin bir hizmet daha duyurulmuştu. Ocak ayında tanıtılan Game Pass,aylık abonelik sistemi olarak sunulmuştu. Şimdi bu hizmete yakından bakma zamanı geldi. ZiraXbox Game Pass çıkış tarihi belli oldu.



Microsoft, Xbox Game Pass‘in Haziranayında hizmete gireceğini doğruladı. Bu servis ile oyuncular aylık 9.99 Dolarödeyerek Xbox 360 veXbox Oneiçin 100‘den fazla oyuna erişebiliyor. Hizmet, Sony'nin Playstation Now'una benzese de tam olarak aynı mantıkla çalışmıyor. Oyuncular, abonelikleri boyunca istedikleri oyunu indirip oynuyor. Uyumlu Xbox 360 oyunları, Xbox One üzerinde de oynanabiliyor. Ayrıca hizmete abone olanlar, bazı oyunlara indirimli olarak sahip olabiliyor.



Microsoft, Xbox Game Passkütüphanesinin zamanla genişletileceğinin sözünü verdi. Firma, “Hizmetimize her ay yeni oyunlar eklenecek ve türler, derecelendirmeler ve daha fazla seçeneklerde her zaman daha fazla oynanabilir oyun olacak” dedi.



Hizmet tüm Xbox kullanıcılarına Haziran ayında sunulacak iken, Xbox Live Goldaboneleri hizmete erken erişim sağlamaya başladı. Ancak Xbox'ın yeni servisi Game Pass'teki oyunları incelediğimizde, şimdilik birkaç yapım haricinde göze çarpan oyun olmadığını, kütüphanenin ağırlıkla 360oyunlarından oluştuğunu gördük.



