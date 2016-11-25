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xbox da kasım aynın ücretsiz oyunları belli oldu

XBOX DA KASIM AYNIN ÜCRETSİZ OYUNLARI BELLİ OLDU

Games with Gold kapsamında verilen ücretsiz oyunlara yenileri eklendi. Microsoft'un Xbox One ve Xbox 360 için kasım ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Oyunların tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Tarih : 25 Kasım 2016, 10:08
Puan Ver : Xbox Da Kasım Aynın Ücretsiz Oyunları Belli Oldu(9/10)6


Games with Gold kapsamında verilen ücretsiz oyunlara yenileri eklendi. Microsoft'un Xbox One ve Xbox  360 için kasım ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Oyunların tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bir süredir Games with Gold kapsamında müşterilerine ücretsiz oyunlar veren Amerikan teknoloji devi bu ay da oyun vermeye devam ediyor. Ücretli abonelik sahibi kullanıcılara verilen oyunlar pek çok kişiyi mutlu edecek nitelikte.



Xbox platformu ile önemli bir konsol gücünü elinde bulunduran Amerikan teknoloji devi Microsoft, konsolları ile pek çok oyunun gönlünü çalmayı başarmıştı. Firmanın Live servisi kapsamında geçtiğimiz aylarda vermeye başladığı ücretsiz oyunlar oldukça dikkat çekiyordu.



Firmanın verdiği ücretsiz oyunlar doğrudan kütüphaneye ekleniyor ve internet üzerinden indirilerek oynanabiliyor. Süre sınırının olmadığı oyunlar tamamen size ait olarak çalışabiliyor. Xbox One ve Xbox 360 için ayrı ayrı gelen oyunlar by ay pek çok kullanıcıyı mutlu edecek gibi.



Her iki konsolda da iki farklı oyun veren firma kasım ayında vereceği oyunların listesini açıkladı. İşte oyunların listesi:



Xbox One





  • Sleeping Dogs: Definitive Edition





  • Outlast





Xbox 360





  • Burnout Paradise





  • Outland





 



OnePlus 3 Android Nougat Güncellemesi Alacak








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