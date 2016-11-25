Games with Gold kapsamında verilen ücretsiz oyunlara yenileri eklendi. Microsoft'un Xbox One ve Xbox 360 için kasım ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Oyunların tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Games with Gold kapsamında verilen ücretsiz oyunlara yenileri eklendi. Microsoft'un Xbox One ve Xbox 360 için kasım ayında ücretsiz olarak vereceği oyunlar belli oldu. Oyunların tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.



Bir süredir Games with Gold kapsamında müşterilerine ücretsiz oyunlar veren Amerikan teknoloji devi bu ay da oyun vermeye devam ediyor. Ücretli abonelik sahibi kullanıcılara verilen oyunlar pek çok kişiyi mutlu edecek nitelikte.



Xbox platformu ile önemli bir konsol gücünü elinde bulunduran Amerikan teknoloji devi Microsoft, konsolları ile pek çok oyunun gönlünü çalmayı başarmıştı. Firmanın Live servisi kapsamında geçtiğimiz aylarda vermeye başladığı ücretsiz oyunlar oldukça dikkat çekiyordu.



Firmanın verdiği ücretsiz oyunlar doğrudan kütüphaneye ekleniyor ve internet üzerinden indirilerek oynanabiliyor. Süre sınırının olmadığı oyunlar tamamen size ait olarak çalışabiliyor. Xbox One ve Xbox 360 için ayrı ayrı gelen oyunlar by ay pek çok kullanıcıyı mutlu edecek gibi.



Her iki konsolda da iki farklı oyun veren firma kasım ayında vereceği oyunların listesini açıkladı. İşte oyunların listesi:



Xbox One







Sleeping Dogs: Definitive Edition









Outlast







Xbox 360







Burnout Paradise









Outland











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