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X-ray cihazı gösterdi! İngiltere'ye giden TIR'da şok eden görüntü

X-RAY CİHAZI GÖSTERDİ! İNGİLTERE'YE GİDEN TIR'DA ŞOK EDEN GÖRÜNTÜ

Türkiye'den İngiltere'ye giden bir TIR'ın üzerinde 3 kişi gören sürücüler polise haber verdi ardından x-ray cihazından geçirilen TIR'da 3 yabancı uyruklu yakalandı.

Tarih : 16 Şubat 2018, 14:00
Puan Ver : X-Ray Cihazı Gösterdi! İngiltere'ye Giden Tır'da Şok Eden Görüntü(8/10)4

Türkiye'den İngiltere'ye gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen transit yük taşıyan TIR'ın içine girerek kaçmak isteyen 3 mültecinin, X-Ray cihazında tespit edildikleri ana ait fotoğrafı ortaya çıktı.

BAŞKA SÜRÜCÜLER TIR'IN ÜZERİNDE 3 KİŞİ FARK ETTİ

Türkiye'den İngiltere'ye gitmek üzere Pendik Limanı Ro-Ro sahasına gelen transit yükü taşıyan H.K idaresindeki TIR'ın üstünde üç kişi gören diğer TIR sürücüleri, durumu polise haber vermişti.

POLİS, X-RAY CİHAZINDAN GEÇİRDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri Gümrük muhafaza ekipleri ile birlikte TIR'ı x-ray cihazından geçirip detaylı inceleme yaptı. İnceleme sonunda ekipler, dorsede eşyaların arasında insan siluetine rastladı. Bunun üzerine dorseyi boşaltan ekipler 3 kişi ile karşılaştı.

TIR'IN DORSESİNDE KİŞİ YAKALANDI

Ekipler üzerlerinden kimlik çıkmayan şahısların ifadelerine başvurdu. İfadeleri sonucunda birinin Suriye uyruklu S.A.R. olduğu diğer ikisinin de Irak uyruklu H.W. ve H.M. olduğu öğrenildi. Şahıslar ve TIR sürücüsü gözaltına altına alınırken, haklarında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturma başlatıldı.

Mültecilerin x- ray cihazındaki fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraf karesine yansıyan görüntülerinde, TIR'ın içerisindeki siluetleri görülüyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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