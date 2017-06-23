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wwe 2k18'de seth rollins rüzgarı!

WWE 2K18'DE SETH ROLLİNS RÜZGARI!

WWE organizasyonunun resmi oyunu WWE 2K18 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. İşte oyunun çıkış tarihi ve kapak yıldızı.

Tarih : 23 Haziran 2017, 10:50
Puan Ver : Wwe 2K18'de Seth Rollins Rüzgarı!(8/10)5


WWE organizasyonunun resmi oyunu WWE 2K18 hakkında bazı yeni detaylar ortaya çıktı. İşte oyunun çıkış tarihi ve kapak yıldızı.



Amerikan güreşi her ne kadar düzmece senaryolar üzerine kurulmuş bir dövüş müsabakası olsa da sevilerek izlenen bir etkinlik. İşin ilginç yanı ise, bu olayların tamamen kurgu olduğunun bilinmesine karşın Smackdown, RAW gibi organizasyonların fazlasıyla popüler olması. Bir ara ülkemizde de bu programlar TV'lerde canlı olarak yayınlanıyordu. İnsanlar dizi takip eder gibi, Smackdownya da RAW'ın bir sonraki bölümünde neler yaşanacağını merakla bekliyordu. Bu durum sadece bizim ülkemiz için geçerli değil. Dünyanın pek çok bölgesinde bu organizasyonlara olan ilgi hat safhada.



Dolayısıyla böylesine popüler bir organizasyonun, sağlam bir oyun serisine sahip olması da çok şaşırtıcı değil. WWEserisi, 2K Gamestarafından geliştiriliyor. Önceden Smackdown vs. RAWismi ile satışa sunulan seri, son birkaç yıldır WWE 2Kismi ile rafları süslüyor.



2K Games, WWE 2K18'i zaten duyurmuştu. Hatta oyun hakkında bazı dinamikler ve yeni modlardan da bahsedilmişti. Geçtiğimiz gün ise WWE 2K18çıkış tarihivekapak görseliortaya çıktı. 2K'dan yapılan açıklamada, WWE 2K18 kapağında Seth Rollins'in yer alacağı belirtildi. WWEorganizasyonunu yakından takip edenler, Seth Rollins'in özellikle bu yıl fazlasıyla ön planda tutulduğunu hatırlayacaklardır.



Oyunla ilgili diğer detay ise çıkış tarihi. Sadece konsollar için geliştirilen WWE 2K18'in 17 Ekim'de satışa sunulacağı belirtildi.



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Etiketler: Wwe  2K18  De  Seth  Rollins  Rüzgarı    haber

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