WWE 2K17 PC sürümünün detayları belli oldu. Peki, oyun ne zaman çıkacak? Oyunun sistem gereksinimleri neler? Oyunun fiyatı ne kadar? Detaylar haberimizde.



Yıllardır çıkan WWE oyunları, farklı platformlarda da oyuncuların kalbine taht kurmayı başardı. Oyuncunun kendi karakterini yaratıp kariyer yapabilmesinin yanı sıra ünlü WWE güreşçilerinin kariyerini de oynayabilmesi bu tahtın kurulmasında önemli rol oynamış.



11 Ekim 2016'da PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 ve Xbox 360 platformları için çıkışını yapan WWE 2K17, bugün PC için duyuruldu. 7 Şubat 2017'de PC platformu için çıkacak olan WWE 2K17 %10 indirimle 170,10 TL olarak ön siparişe sunulmuş. Oyunun Digital Deluxe sürümü ise %15 indirimle 220,15 TL fiyattan ön siparişte. Oyunun resmi sistem gereksinimleri ise aşağıdaki gibi.



MİNİMUM





İşletim Sistemi: 64-bit: Windows 7

64-bit: Windows 7



İşlemci: Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150

Intel Core i5-3550 / AMD FX 8150



Bellek: 4 GB RAM

4 GB RAM



Ekran Kartı: GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770

GeForce GTX 660 / Radeon HD 7770



DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11



Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

50 GB kullanılabilir alan



Ses Kartı:DirectX 9.0c uyumlu





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