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wunderlist out, microsoft to-do in!

WUNDERLİST OUT, MİCROSOFT TO-DO İN!

Yazılım devi Microsoft, 2015 yılında satın aldığı Wunderlist'in kuyusunu kazmaya başladı. Onun yerini alacak yeni yazılım ise Microsoft To-Do.

Tarih : 24 Nisan 2017, 09:36
Puan Ver : Wunderlist Out, Microsoft To-Do İn!(10/10)11


Yazılım devi Microsoft, 2015 yılında satın aldığı Wunderlist'in kuyusunu kazmaya başladı. Onun yerini alacak yeni yazılım ise Microsoft To-Do.



Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Project Cheshire isimli yeni bir Microsoft projesine dair ilk bilgiler basına sızmıştı. Söz konusu sızıntılar bugün itibariyle anlam kazandı.



Microsoft, bugün itibariyle yeni yazılımı Microsoft To-Do'yu duyurdu. Microsoft To-Do bir çeşit yapılacaklar listesi uygulaması. Planlama yapma konusunda yardımcı olan yeni yazılımın asıl dikkat çeken tarafı ise Wunderlist'in yerine geçecek olması. Microsoft, 2015 yılında satın aldığı Wunderlist'i yayından kaldıracak. Ancak öncesinde Microsoft To-Do'nun yaygınlaşmasını bekleyecek.



Microsoft To-Do içerisine yapılacak işleri girmek uygulamanın sadece bir özelliği. Asıl üzerinde durulan nokta, To-Do'nun kullanıcısına akıllı öneriler sunabilmesi. Kendine has algoritması ile içerisinde yer alan tamamlanmamış işleri kullanıcısına belirli bir sırada düzenliyor. Bu sayede hayatı kolaylaştıracağı iddia ediliyor.



To-Do'yu kullanmak için ihtiyaç duyulan tek şey bir Microsoft hesabı. Ardından Windows, iOS ve Android işletim sistemlerinde uygulama senkronize şekilde çalışabiliyor. Önümüzdeki günlerde söz konusu To-Do yazılımı Office 365'in içerisine entegre edilecek. Ayrıca tarayıcıda çalışabilen web sürümü de bulunuyor. İçerisinde 10 farklı renk teması bulunan uygulama, kullanıcılar tarafından özelleştirilebiliyor.



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Etiketler: Wunderlist  Out  Microsoft  To-Do  İn    haber

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