Turizmde Rekor Gelir! Kasaya 26 Milyar Dolar Girdi
Fakıbaba: Su İmkanlarını Çok İyi Değerlendirmeliyiz
Arda Turan'dan Duygulandıran Ali Sami Yen Paylaşımı
Şener'den Rakiplere Gözdağı: Her Zaman Yarışın İçindeyiz!
Bakan Soylu'nun Söz Aldığı Şarkıcı Yusuf Güney, Şırnak'ta Komandolara Konser Verdi
Samsunspor'da Parası Ödenmeyen Halil İbrahim Pekşen Sözleşmesini Feshetti
Workhorse, W-15 İle Tesla'yı Geride Bırakarak İlk Elektrikli Pick-Up'ı Üretti
Yıldırım Nikahı Kıymak İsteyen Alişan'a Çağla'dan Jet Uyarı!
Gençlerbirliği, Bursaspor'un Yıldızını Kadrosuna Kattı
Alex'ten Fenerbahçe Mesajı: Çok Özledim
Güney Kore'de Kripto Para Platformlarına Baskın
Ptt Motif Kart İle Memurlara Özel Hizmet Verecek
Galatasaray'a Evra Transferi İçin İspanya'dan Rakip Çıktı
2018'in Magazin Bombası! 5 Kez Nikah Kıyan İmparator, Eski Eşine Evlenme Teklif Etti
Barcelona Genç Yıldızı Kadrosuna Kattı
Ahmet Nur Çebi'nin Cezası Onandı
Ali Koç'tan Fenerbahçe Taraftarına Çağrı: Tam Zamanı!
Beşiktaş Kap'a Bildirdi! İşte Vodafone Park'ın Toplam Maliyeti
Diriliş'te Merak Edilen Soruya Cevap Veriyoruz: Turgut Alp Öldü Mü
14 Milyonluk İstanbul'da Erkek Nüfusu, Kadın Nüfusundan Fazla

Workhorse, W-15 ile Tesla'yı Geride Bırakarak İlk Elektrikli Pick-Up'ı Üretti

WORKHORSE, W-15 İLE TESLA'YI GERİDE BIRAKARAK İLK ELEKTRİKLİ PİCK-UP'I ÜRETTİ

Tesla'nın heyecan yaratan ve pazarda ilk olması beklenen elektrikli pickup modelini duyurmasının ardından Workhorse elini çabuk tutarak kendi W-15 modelini çıkardı.

Tarih : 12 Ocak 2018, 03:50
Puan Ver : Workhorse, W-15 İle Tesla'yı Geride Bırakarak İlk Elektrikli Pick-Up'ı Üretti(10/10)6

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Twitter'dan pick-up araçlar için elektrikli model geliştireceğini duyurmasıyla piyasayı heyecanlandırmıştı. Tesla elektrikli pick-up için 2019 yılı işaret edilirken Ohio merkezli bir firma elini daha çabuk tuttu. Workhorse firması piyasadaki ilk elektrikli plug in hibrid pick-up için düğmeye bastı.

TEK PİLLE 130 KM GİDECEK

W-15 ismindeki hibrid güç aktarım mekanizmasında yeni bir teknoloji kullanacak model üzerinde 60 kWh değerinde batarya pakedi olacak. Tamamen elektrikli modda 80 mil yani 130 kilometre sürüş mesafesi sağlayan araçta bir yazılım üzerinden 20 kWh ile batarya kullanımı sabitlenebilecek ve batarya ömrü uzatılabilecek.

FİYATI 52 BİN 500 DOLAR

Batarya boşaldığında ise devreye iki adet benzinli motor devreye girerek mesafe uzatıcı işlevi görecek ve iki adet 230 beygir gücündeki 172 kWh elektrikli motoru besleyecek. Araçtaki her aksta birer motor bulunuyor. Yani Workhorse W-15 toplamda 310 mil (498 km) mesafe alabilecek.

Başlangıç fiyatı 52 bin 500 dolar olarak açıklanan araç için ön ödeme 1000 dolar. ABD'nin uyguladığı teşviklerle birlikte fiyat 40 ila 45 bin dolar arasına dek düşebiliyor. Workhorse şimdiden çeşitli şirket filolarından 5 bin 300 sipariş aldığını açıkladı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Workhorse  W-15  İle  Tesla    Geride  Bırakarak  İlk  Elektrikli  Pick-Up  I  
Üretti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER