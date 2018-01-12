Tesla'nın heyecan yaratan ve pazarda ilk olması beklenen elektrikli pickup modelini duyurmasının ardından Workhorse elini çabuk tutarak kendi W-15 modelini çıkardı.

Tesla'nın kurucusu Elon Musk'ın geçtiğimiz yıl Twitter'dan pick-up araçlar için elektrikli model geliştireceğini duyurmasıyla piyasayı heyecanlandırmıştı. Tesla elektrikli pick-up için 2019 yılı işaret edilirken Ohio merkezli bir firma elini daha çabuk tuttu. Workhorse firması piyasadaki ilk elektrikli plug in hibrid pick-up için düğmeye bastı.

TEK PİLLE 130 KM GİDECEK

W-15 ismindeki hibrid güç aktarım mekanizmasında yeni bir teknoloji kullanacak model üzerinde 60 kWh değerinde batarya pakedi olacak. Tamamen elektrikli modda 80 mil yani 130 kilometre sürüş mesafesi sağlayan araçta bir yazılım üzerinden 20 kWh ile batarya kullanımı sabitlenebilecek ve batarya ömrü uzatılabilecek.

FİYATI 52 BİN 500 DOLAR

Batarya boşaldığında ise devreye iki adet benzinli motor devreye girerek mesafe uzatıcı işlevi görecek ve iki adet 230 beygir gücündeki 172 kWh elektrikli motoru besleyecek. Araçtaki her aksta birer motor bulunuyor. Yani Workhorse W-15 toplamda 310 mil (498 km) mesafe alabilecek.

Başlangıç fiyatı 52 bin 500 dolar olarak açıklanan araç için ön ödeme 1000 dolar. ABD'nin uyguladığı teşviklerle birlikte fiyat 40 ila 45 bin dolar arasına dek düşebiliyor. Workhorse şimdiden çeşitli şirket filolarından 5 bin 300 sipariş aldığını açıkladı.





Kaynak: haberinburada