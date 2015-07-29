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winklevoss ikizleri yine neyin peşinde?

WİNKLEVOSS İKİZLERİ YİNE NEYİN PEŞİNDE?

Facebook fikrinin kendilerine ait olduğu iddiasıyla ortaya çıkarak gündeme oturan ABD'li yatırımcılar, Winklevoss İkizleri bu kez yine dünya gündemini karıştıracak bir iş peşindeler. Winklevoss İkizleri, dünyanın ilk yasal BitCoin borsasını açmak üzere gün sayıyorlar.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 10:07
Puan Ver : Winklevoss İkizleri Yine Neyin Peşinde?(10/10)12


Facebook fikrinin kendilerine ait olduğu iddiasıyla ortaya çıkarak gündeme oturan ABD'li yatırımcılar, Winklevoss İkizleri bu kez yine dünya gündemini karıştıracak bir iş peşindeler. Winklevoss İkizleri, dünyanın ilk yasal BitCoin borsasını açmak üzere gün sayıyorlar.



İkizler, ABD'de borsa veya finans kurumu açabilmek için gerekli olan yasal prosedürleri tamamladılar ve gerekli lisansları aldılar. Bu hamlenin ardından, cepleri para dolu yatırımcı ikizlerin, dünyada değiş tokuş yapan her bitcoin'den komisyonu alıp ceplerine koyacakları yasal Bitcoin borsasını açmaları bekleniyor. Elbette, ikizlerin borsadan toplayacakları “ucuz” Bitcoin'leri yine kendi borsalarında yüksek fiyattan satıp servetlerine milyar dolar katmalarını kimse durduramayacak gibi görünüyor.



Winklevoss İkizleri eğer bu “borsa” işini layıkıyla rayına sokmayı başarırlarsa, dijital dünyanın en çok kazanan iş adamları arasına girebilirler. Daha önce New York borsası sadece deneme amacıyla, kısa bir süreliğine Bitcoin değerlerini kullanıcılara ulaştırmaya başlamıştı. Ancak bu tam anlamıyla bir “borsa” servisi değil sadece bilgilendirme işlemiydi.



Windows 10'a gelene kadar hangi pencereleri açtık?








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