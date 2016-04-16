Wall Street Journal’un yayınladığı yeni rapora göre Microsoft’un Windows işletim sisteminde elde ettiği gelirde bu yıl önemli bir düşüş yaşanacak.



Wall Street Journal'un yayınladığı yeni rapora göre Microsoft'un Windows işletim sisteminde elde ettiği gelirde bu yıl önemli bir düşüş yaşanacak.



Microsoft büyük umutlar bağladığı yeni işletim sistemi Windows 10'u geçtiğimiz yılın sonunda yayınlandı. İşletim sistemi şimdiden geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı ama yine de beklentileri tam olarak karşılayamadı. Windows 10'un yayılma hızının Microsoft'un beklediği kadar yüksek olmaması, şirketi zor durumda bırakabilir. Yayınlanan yeni rapora göre Windows'tan elde edilen gelir bu yıl önemli ölçüde düşecek.



Gartner tarafından hazırlanan ve Wall Street Journal tarafından yayınlanan rapora göre, Microsoft'un Windows'tan elde ettiği gelirde bu yıl yüzde 7.5'luk bir düşüş yaşanacak. Gartner'a göre Microsoft'un bu yıl bu alandan elde edeceği toplam gelir 13.5 milyar dolar olacak. Bu rakamlar Microsoft için pek iyi olmasa da, şirket için pek de sürpriz olmasa gerek. Çünkü yeni işletim sistemini birçok kullanıcıya ücretsiz şekilde sunan şirket, kısa vadede Windows'un gelirinde düşüş yaşanmasını göze almıştı. Öte yandan bu düşüşün tek sorumlusu Microsoft'da değil. PC satışlarında yaşanan düşüş de gelirlerin düşmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.



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