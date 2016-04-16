O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

windows'un geliri oldukça azaldı

WİNDOWS'UN GELİRİ OLDUKÇA AZALDI

Wall Street Journal’un yayınladığı yeni rapora göre Microsoft’un Windows işletim sisteminde elde ettiği gelirde bu yıl önemli bir düşüş yaşanacak.

Tarih : 16 Nisan 2016, 09:32
Puan Ver : Windows'un Geliri Oldukça Azaldı(10/10)14


Wall Street Journal'un yayınladığı yeni rapora göre Microsoft'un Windows işletim sisteminde elde ettiği gelirde bu yıl önemli bir düşüş yaşanacak.



Microsoft büyük umutlar bağladığı yeni işletim sistemi Windows 10'u geçtiğimiz yılın sonunda yayınlandı. İşletim sistemi şimdiden geniş bir kullanıcı kitlesine ulaştı ama yine de beklentileri tam olarak karşılayamadı. Windows 10'un yayılma hızının Microsoft'un beklediği kadar yüksek olmaması, şirketi zor durumda bırakabilir. Yayınlanan yeni rapora göre Windows'tan elde edilen gelir bu yıl önemli ölçüde düşecek.



Gartner tarafından hazırlanan ve Wall Street Journal tarafından yayınlanan rapora göre, Microsoft'un Windows'tan elde ettiği gelirde bu yıl yüzde 7.5'luk bir düşüş yaşanacak. Gartner'a göre Microsoft'un bu yıl bu alandan elde edeceği toplam gelir 13.5 milyar dolar olacak. Bu rakamlar Microsoft için pek iyi olmasa da, şirket için pek de sürpriz olmasa gerek. Çünkü yeni işletim sistemini birçok kullanıcıya ücretsiz şekilde sunan şirket, kısa vadede Windows'un gelirinde düşüş yaşanmasını göze almıştı. Öte yandan bu düşüşün tek sorumlusu Microsoft'da değil. PC satışlarında yaşanan düşüş de gelirlerin düşmesinde oldukça önemli bir rol oynadı.



Blizzard'dan Bir Sürpriz Daha:Warcraft 3 Unutulmadı










Etiketler: Windows  Un  Geliri  Oldukça  Azaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER