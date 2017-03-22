

Windows Vista desteği sona eriyor. Microsoft yazılı açıklama ile 2007'de çıkan işletim sistemine verilen desteğin önümüzdeki ay kesileceğini açıkladı.



Microsoft, internet sitesinden yatığı açıklama ile işletim sistemi WindowsVista'yadesteğinin sona ereceğini açıkladı. Vista, 11 Nisan 2017tarihinden itibaren Microsoft tarafından desteklenmeyecek. İşteWindows Vista desteği sona eriyor haberidetayları.



Vista, Microsoft'un en çok tartışılan ve belki de en kötü işletim sistemiydi. 2007‘de kişisel bilgisayarlar için çıkışını yapan yapım, hantallığı ve hatalarıyla eleştiriliyordu. Microsoftda bu durumdan mennun değildi ve 2 yıl sonra Windows 7‘yi çıkardı.



Microsoft, açıklamasında “Son 10yıldır Vista'yadestek veriyoruz ancak ‘şirketin yazılım ve donanım ortaklarıyla, yeni ve harika deneyimler sunmak için kaynaklarımızı daha yeni teknolojilere ve doğru yatırımlara ayırmalıyız' şeklinde karar aldık” sözlerine yer verdi.



Vista desteğinin sona ermesi, bu sistemi çalıştıran bilgisayarların işlevselliğini yitireceği anlamına gelmiyor. Ancak 11 Nisan‘dan sonra resmi destek dahilinde gelen güncellemeler olmayacağı için bu bilgisayarlar güvenlik tehditlerine karşı daha savunmasız olacaklar. Zamanla donanım ve yazılım uyuşmazlıkları da meydana gelecek.



Windows Vista desteği sona eriyor; Microsft, Windows 10 kullanın diyor



Microsoft, son olarak Vista kullanan kullanıcılarının piyasa sürüldüğünden beri başarılı bir grafik yakalayan Windows 10‘u kullanmasını önerdi.



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