Gelen bilgilere göre Microsoft; yılda iki veya en fazla üç telefon modeli üreterek piyasadaki cihaz sayısını azaltmak niyetinde.



Gelen bilgilere göre Microsoft; yılda iki veya en fazla üç telefon modeli üreterek piyasadaki cihaz sayısını azaltmak niyetinde.



Microsoft son sekiz ayda piyasaya yedi adet yeni Windows Phone modeli sürmüştü. Üstelik bu cihazların hepsi “Lumia” modelleriydi.



Microsoft çok kısa bir süre önce yeni bir yapılandırma kapsamında, çoğunluğu telefon departmanından olmak üzere 7.800 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.



Şirketin geçen yıl 7.2 milyar dolara satın aldığı Nokia mobil bölümüyle ilgili zarar hanesine 7.6 milyar dolarlık bir kayıp ekleyecek olması, sıkıntının ne derece büyük olduğunu ortaya koyuyor.