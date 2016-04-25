Windows Phone temelli Lumia akıllı telefonlar, çok düşük satış rakamlarına, daha da düşük pazar payına sahip olabilir ancak bu rakamların etkileri, teknoloji dünyası açısından kritik düzeyde.



Windows Phone temelli Lumia akıllı telefonlar, çok düşük satış rakamlarına, daha da düşük pazar payına sahip olabilir ancak bu rakamların etkileri, teknoloji dünyası açısından kritik düzeyde.



Hemen hemen hiç rağbet görmeyen Windows Phone temelli akıllı telefonlar, tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir depreme neden oluyor. Windows akıllı telefonlar yok oluşa doğru doğru adım adım ilerledikçe Microsoft, daha agresif bir oyun sergilemek zorunda kalıyor. Zira, akıllı telefon departmanının yitip gitmemesi için sert stratejiler gerekli.



Lumis telefonlar, 2014 yılında 8.6 milyon adet satmıştı. 2015 yılında bu rakam 2.5 milyon seviyesine geriledi. Bu gerileme, Amerikalı teknoloji devinin Wall Street hisselerinde, kayda değer bir düşüşe neden oldu. Microsoft'un 2015 yılındaki karı 12.9 milyar seviyesinde geriledi. Bu gerilemedeki en büyük 8 milyar dolarla akıllı telefon departmanının sorumluluğu. Şirket, haklı olarak yan yollar denemek zorunda.



İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, iyimser gözüküyor. Yayınlandığı 10 Haziran'dan beri Windows 10, 270 milyon PC, akıllı telefon ve Surface tablete ev sahipliği yaptı. Microsoft, Windows 10'u en eski Lumia modellerinde bile kullanarak, pazar payını yükseltmeyi planlıyor.



Peki Wall Street yatırımcılarını bunu kabul edecek mi? Eğer kabul ederse, Satya Nadella, Windows 10 yükseltmesini zorlamaya devam edecek. Olmadı mı? Şirket, halihazırdaki müşterilerini paralı aboneliklere yönlendirecek.



Şirketin asıl isteği, Xbox Live ve Office 365 gibi paralı uygulamalarla elini güçlendirmek. Hatta daha da ileri giderek Windows 10'un, ücretli Enterprise sürümünü popüler hale getirmek ve Azure'un ücretli sürümünü, kullanıcıların beğenisine sunmak.



Bazı kaynaklara göre şirketin, B planının B planı ise; Microsoft Live (177.1 milyon kullanıcı), Bing (138.9 milyon kullanıcı), Microsoft Office (136.3 million kullanıcı), MSN (121.5 milyon kullanıcı) Skype (83.7 milyon kullanıcı) kullanıcılarının, bir kısmını bazı paralı özellikleri satın almaya ikna etmek.



Görüldüğü üzere, firmanın bir departmanının ciddi başarısızlıklarla içinde olması tam bir domino etkisine yol açıyor. O departmandan gelen zarar, diğer departmanlardan gelen karla kompanse edilerek, şirketin borsadaki değerinin yükselmesi hedefliyor.



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