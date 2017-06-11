Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

Windows Phone'un pazar payı sıfıra inecek

WİNDOWS PHONE'UN PAZAR PAYI SIFIRA İNECEK

IDC'nin yeni raporuna göre eğer Microsoft strateji değişikliğine gitmezse Windows Phone'un pazar payı dört yıl içinde yüzde 0'a inecek.

Tarih : 11 Haziran 2017, 17:58
Puan Ver : Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek(5/10)5


Bildiğiniz gibi Windows Phone son dönemde tek kelimeyle çöküşte. Mobil işletim sistemini yaygınlaştırmak için yıllarca uğraşan Microsoft, sonunda işletim sisteminden vazgeçti. İşletim sistemini kullanacak yeni telefonlar rafa kaldırıldı. Eski modellerin de üretimine son verildi. Birçok mobil uygulama geliştiricisi de işletim sistemine destek vermeyi kesti.



Tabii tüm bunlara rağmen hala dünya genelinde birçok Windows Phone kullanıcısı bulunuyor. Ancak araştırma şirketi IDC'ye göre bu durum çok uzun sürmeyecek. IDC'nin son raporuna göre böyle giderse Microsoft'un işletim sistemi 4 yıl içinde tamamen tarihe karışacak. Rapora göre eğer Microsoft işletim sistemini canlandırmak için bir şey yapmazsa, 2021 yılında işletim sisteminin pazar payı yüzde 0'a düşecek. Elbette eğer Microsoft işletim sistemini kullanan yeni telefonlar çıkarırsa bu durum hızla değişir.








Etiketler: Windows  Phone  Un  Pazar  Payı  Sıfıra  İnecek    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER