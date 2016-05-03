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windows phone'un en popüleri lumia 535 oldu!

WİNDOWS PHONE'UN EN POPÜLERİ LUMİA 535 OLDU!

Windows Phone platformunu kullanan akıllı telefonlar arasında yapılan araştırmada lider cihaz Lumia 535 oldu. İşte detaylar.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:47
Puan Ver : Windows Phone'un En Popüleri Lumia 535 Oldu!(10/10)8


Windows Phone platformunu kullanan akıllı telefonlar arasında yapılan araştırmada lider cihaz Lumia 535 oldu. İşte detaylar.



AdDuplex isimli analiz şirketi, mobil platformlar arasında yaptığı analizlerde dikkat çekici bir detaya ulaştı. Geçtiğimiz aylarda da yapılan araştırmada en popüler Windows Phone cihazı Nokia Lumia 520 olurken, bu artık değişti.



En popüler Windows Phone telefonu Lumia 535 oldu!



Nokia'nın Microsoft tarafından satın alınmasından sonra duyurulan ilk akıllı telefon olan Microsoft Lumia 535, ufak bir farkla Windows Phone platformunun en popüler akıllı telefonu oldu. Cihazın satışları halen devam ediyor.



Aşağıdaki grafikte Windows Phone işletim sistemli akıllı telefonların pazar paylarının dağılımını görebilirsiniz. Listede belirli bir seviyenin üzerinde paya sahip olan modellerin yüzde kaçlık dilim tarafından kullanıldığı yazıyor.



Dikkat çeken model ise %12.5 kullanım oranıyla Microsoft Lumia 535 isimli cihaz. 2014 yılında duyurulan telefon, ufak bir farkla Nokia Lumia 520'yi geride bırakıyor ve en popüler Windows Phone'lu telefon oluyor.



İlgili araştırma diğer bazı detayları da gözler önüne seriyor. AdDuplex'in verilerine göre, Windows Phone platformunun sadece %10'u Windows 10 Mobil sürümünü kullanıyor. %80'lik kısım Windows Phone 8.1'e geçmiş durumda. Kalanlar ise Windows Phone 8 versiyonunda.



Önümüzdeki aylarda yükselişe geçmesi beklenen model ise Microsoft Lumia 640 olacak gibi duruyor.



İşte karşınızda LG Versa








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