Konuyla ilgili bilgileri The Nielsen Company'den aldık. Araştırma Bilgileri sadece ABD Pazarını kapsıyor. Ayrıca bu bilgiler, 2015 yılının 3. Çeyreği ile ilgili.



Konuyla ilgili bilgileri The Nielsen Company'den aldık. Araştırma Bilgileri sadece ABD Pazarını kapsıyor. Ayrıca bu bilgiler, 2015 yılının 3. Çeyreği ile ilgili.



Google'ın taşınabilir cihaz işletim sistemi Android'in açık ara lider olduğunu görüyoruz. Öyle ki Android; yüzde 52.6'lık bir kullanıcı dilimine sahip olması gerçekten şaşırtıcı.



Listenin 2.sırasında Apple'ın taşınabilir cihaz işletim sistemi iOS yer alıyor. iOS; yüzde 42.7'lik bir kullanıcı dilimine sahip.



Microsoft'un taşınabilir cihaz işletim sistemi olan Windows Mobile'ın 3. Sırada yer aldığını görüyoruz. Windows Mobile işletim sistemi; yüzde 2.8'lik bir kullanıcı dilimine sahip.



Listenin 4.sırasında diğer taşınabilir cihaz işletim sistemleri yer alıyor. Diğer Cihaz İşletim Sistemleri, yüzde 1.2.lik bir kullanıcı dilimine sahip.



Listenin 5.sırasında Kanadalı Telefon Üreticisi BlackBerry ve onun işletim sistemi BlackBerry OS'u görüyoruz. BlackBerry OS; yüzde 0.7'lik bir kullanıcı kitlesine sahip.



Ubuntu Touch'a yeni bir özellik gelecek!