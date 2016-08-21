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windows phone'da nihai çöküş başladı !

WİNDOWS PHONE'DA NİHAİ ÇÖKÜŞ BAŞLADI !

Windows Phone temelli akıllı telefonların satışları, akıl almaz derecede geriledi. Microsoft, yakında departmanı kapatmak zorunda kalacak gibi gözüküyor.

Tarih : 21 Ağustos 2016, 12:42
Puan Ver : Windows Phone'da Nihai Çöküş Başladı !(0/10)


Microsoft'un tarihindeki belki de en yanlış hamle (tamam tamam Vista hariç), Nokia'yı satın almak ve firmanın teknolojilerini de kullanarak kendi akıllı telefonlarını kullanmak oldu.



2015 yılının yaz aylarında 8.5 milyondan fazla satan Windows Phone temelli akıllı telefonların satışı, 2016 yılının aynı döneminde, 2 milyon adetten de aşağıya düştü. Bu düşüşün, Microsoft'a 10 milyar dolardan fazla zarara neden olduğu varsayılıyor.



Pazar değerlerine göre Windows Phone temelli akıllı telefonlar, Amerika Birleşik Devletleri pazarında 1.2 milyonluk rakama güçlükle ulaşırken, dünyanın geri kalanında da 750.000 adeti zorlukla geride bıraktı. Böylece Windows temelli akıllı telefonların pazar payı, yüzde 2.5'dan da aşağıya düştü. Maalesef Google Android ve Apple iOS yükselirken, Windows Mobile silinip gitti.



Peki bundan sonra ne olacak? Microsoft'un mobil cihaz departmanını kapatıp kapatmayacağı henüz belli değil. Şirketin bir yıl daha, yeni cihazlarla karşımıza çıkması beklenebilir ancak, grafikteki eğri bu şekilde aşağı çekilirse, Amerikalı devin tek çaresi olacak gibi.








Etiketler: Windows  Phone  Da  Nihai  Çöküş  Başladı      haber

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