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Windows Phone yöneticisi neden iPhone kullanıyor?

WİNDOWS PHONE YÖNETİCİSİ NEDEN İPHONE KULLANIYOR?

Windows Phone'un bir numaralı yöneticisi olan Joe Belfiore, iPhone kullanırken yakalandı. Peki Windows Phone'u temsil eden yönetici neden kendi işletim sistemini kullanmıyor?

Tarih : 31 Ocak 2016, 10:44
Puan Ver : Windows Phone Yöneticisi Neden İphone Kullanıyor?(7/10)8


Microsoft'un Windows Phone ekibine öncülük eden ve işletim sisteminin yüzü haline gelen Joe Belfiore, son günlerde patlak veren tartışmalara cevap verdi.

Birkaç gün önce Twitter hesabı üzerinden bir fotoğraf paylaşan Joe Belfiore, bu fotoğrafın iPhone üzerinden paylaşıldığının anlaşılması üzerine eleştirilerin hedefi olmuştu.

Birçok Windows kullanıcısı, Windows Phone gurusu olarak tanıntan Belfiore'nin iPhone kullanmasını ihanet olarak görmüştü.



Bu iddialar karşısında cevap verme ihtiyacı duyan Windows Phone yöneticisi, konuya açıklık getirdi. Belfiore, rakiplerinin ne üzerinde çalıştığını takip edebilmek için iPhone kullandığını ve rakiplerini tanımanın çok önemli olduğunu ifade etti.

Bu nedenle zaman zaman iPhone veya Android bir cihaz kullandığını söyleyen yönetici, bu sayede hem Windows Phone'un rakiplerini takip edebildiğini, hem de Windows PC kullanıcılarının mobil cihazlarını daha yakından tanıdığını söyledi. Üstelik Belfiore sadece iPhone da kullanmıyor. Bunun yanı sıra bir MacBook ve bir Nexus telefonu da var.

 



 



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Etiketler: Windows  Phone  Yöneticisi  Neden  İphone  Kullanıyor    haber

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