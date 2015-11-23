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windows phone yanlış yöne gidiyor

WİNDOWS PHONE YANLIŞ YÖNE GİDİYOR

Pazar payı konusunda rakiplerinin çok arkasında kalan Windows Phone, elindeki pazar payını da kaybetmeye başladı. Yayınlanan yeni rapor Windows Phone'un pazar payında düşüş olduğunu gösterdi.

Tarih : 23 Kasım 2015, 10:07
Puan Ver : Windows Phone Yanlış Yöne Gidiyor(8/10)8


Pazar payı konusunda rakiplerinin çok arkasında kalan Windows Phone, elindeki pazar payını da kaybetmeye başladı. Yayınlanan yeni rapor Windows Phone'un pazar payında düşüş olduğunu gösterdi.



Microsoft‘un mobil işletim sistemi Windows Phone bir türlü geniş kitlelere ulaşmayı başaramıyor. Yıllardır Android ve iOS'un gerisinde kalan Windows Phone'un bugüne kadarki en büyük dayanağı, gelecekte daha geniş kitlelere ulaşacağı umuduydu. İşletim sisteminin pazar payı oldukça düşük olsa da, zamanla bu payı önemli ölçüde arttıracağı tahmin ediliyordu. Ancak yayınlanan yeni bir rapor Windows Phone‘un bu beklentileri karşılamayabileceğini gösterdi.



Araştırma şirketi Gartner'ın raporuna göre 2015'in üçüncü çeyreğinde toplamda 353 milyon akıllı telefon satıldı. Bu telefonların 299 milyonu Android, 46 milyonu ise iOS işletim sistemliydi. Geçtiğimiz çeyrekte satılan Windows Phone işletim sistemli telefonların sayısı ise 5.8 milyon. Bu da toplam rakamın yüzde 1.7'sine denk geliyor.



Daha önce de belirttiğimiz gibi bu rakam Windows Phone'u rakiplerinin çok arkasında bırakıyor. Ancak asıl kötü olan bu rakamın Windows Phone'u kendisinin de gerisinde bırakması. Çünkü geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu oran yüzde 3'tü. Windows Phone sadece düşük pazar payına sahip olmakla kalmıyor, git gide pazar payını kaybediyor.



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Etiketler: Windows  Phone  Yanlış  Yöne  Gidiyor    haber

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