WİNDOWS PHONE KULLANANLARA MÜJDELİ HABER!
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8.1 kullanan bir akıllı telefona sahipseniz size müjdeli bir haberimiz var. Telefonunuz destekleyen modeller arasındaysa Windows 10 güncellemesi için takvim oldukça yaklaştı!
Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 8.1 kullanan bir akıllı telefona sahipseniz size müjdeli bir haberimiz var. Telefonunuz destekleyen modeller arasındaysa Windows 10 güncellemesi için takvim oldukça yaklaştı!
Windows Phone 8 işletim sistemiyle birlikte mobil tarafta bir atağa kalkan Microsoft, bu konuda umduğunu bulamamıştı. Ancak yeni işletim sistemi Windows 10'dan beklentiler büyük. Tek platform ve tek işletim sistemi iddiasını taşıyan Windows 10, mobil cihazlara gelecek. Microsoft, bu güncellemeyle ilgili ilk adımı attı.
Microsoft henüz Windows 10 güncellemelerinin mevcut Lumia cihazlara ne zaman geleceğini duyurmadı. Ancak hangi modellerin bu güncellemeyi alacağı belli. Modellerin büyük bir kısmı ülkemizde de mevcut. Dolayısıyla eğer Windows Phone 8.1'e sahip bir akıllı telefonunuz varsa, bu haberimiz tam size göre.
Firma, Windows 10 Mobil güncellemesiyle ilgili sayfasını güncelledi. Güncellemelerle ilgili temel bilgilerin yer aldığı yeni sayfada, güncellemelere ilişkin yönergeler eklenmiş durumda. Bunlar kabaca her mobil cihazda uyulması gereken şeyler ancak daha önce Windows 10 Mobil için böyle bir sayfa yoktu. Windows 10 güncellemeleri için açılan “Sık Sorulan Sorular” sayfası ile güncellemelerin yakın zamanda başlayacağının sinyali verildi. Eğer telefonunuzun bu güncellemeyi alıp almayacağını merak ediyorsanız aşağıdaki listemize bakabilirsiniz.
Windows 10 güncellemesi alacak Lumia modeller
Lumia 430
Lumia 435
Lumia 532
Lumia 535
Lumia 540
Lumia 635
Lumia 640
Lumia 640 XL
Lumia 735
Lumia 830
Lumia 930
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