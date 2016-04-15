Android ve iOS mobil işletim sisteminde bir nevi alternatif olarak görülen Windows Phone için yolun sonu yavaş yavaş geliyor gibi. Tüm proje ve geliştirmelere rağmen istenilen ilgiliyi çekemeyen bu işletim sisteminin artık ömrünü doldurduğu belirtiliyor.



Android ve iOS mobil işletim sisteminde bir nevi alternatif olarak görülen Windows Phone için yolun sonu yavaş yavaş geliyor gibi. Tüm proje ve geliştirmelere rağmen istenilen ilgiliyi çekemeyen bu işletim sisteminin artık ömrünü doldurduğu belirtiliyor.



Windows Phone işletim sistemiyle karşımıza çıkan Lumia 950 ve 950 XL ile kullanıcıların karşısına çıkan Microsoft önceki modelleri gibi yine hayal kırıklığa uğradı. Bulunduğu her sektörde liderliğe, en üst seviyede rekabet eden firmanın görünen o ki şansı mobil işletim sistemlerinde pek istediği gibi gitmiyor. Bunun ile birlikte artıkWindows Phone‘un tamamen kapatılacağı dedikoduları da yüksek sesle dile getiriliyor. Birçok ülkede kullanım oranın yüzde 1'i geçmemesi bu işletim sisteminin eksiklerinin yanında Android ve iOS‘un başarısının da olduğunu söylemek gerekir. Yapılan çalışma ve projelere rağmen, dizüstü bilgisayarlarda zirvedeyken mobilde bu kadar az sayıda kullanıcıya ulaşması firmanın da artık bu konudaki ısrarından vazgeçtiği konuşuluyor. Yakın zamanda da artık bu mobil işletim sistemini kapatılacağı belirtiliyor.



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