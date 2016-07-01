

Windows Phone kullanıcılarının uzun süredir beklediği açıklama sonunda geldi. Microsoft, Snapchat'in resmi bir Windows Phone uygulaması geliştirdiğini duyurdu.



Bildiğiniz gibi Windows Phone'un en büyük eksikliklerinin başında uygulama azlığı geliyor. Android ve iOS kullanıcıları oldukça geniş bir uygulama mağazasına sahipken, Windows Phone birçok temel uygulamayı bile kullanıcılarına sunamıyor. Bu konuda rakiplerinin çok gerisinde kalan Microsoft, biraz da bu yüzden telefon alanında başarısız oldu. Ancak Amerikalı teknoloji devi buna rağmen mobil işletim sisteminden tam olarak vazgeçmiş değil.



Microsoft, dün Windows Phone kullanıcılarını çok sevindirecek bir açıklama yaptı. En popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, sonunda Windows Phone'a da geliyor. Bildiğiniz gibi şu anda Windows Phone'da resmi bir Snapchat uygulaması bulunmuyor. Üçüncü partiler tarafından geliştirilen sahte uygulamalar da Microsoft tarafından kaldırılıyor. Bu yüzden Windows Phone kullanıcıları bu popüler uygulamayı kullanamıyorlardı. Ancak Microsoft dün yayınladığı açıklamayla Snapchat'in resmi bir Windows phone uygulaması üzerinde çalıştığını duyurdu. Bu uygulamanın ne zaman hazır olacağı ise şimdilik açıklanmış değil.



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