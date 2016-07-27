Pokemon Go çılgınlığını tüm dünyada devam ederken Windows Phone kullanıcılarına sevindirici bir haberimiz var. Hazır olun Pokemon Go size de geliyor!



Pokemon Go çılgınlığını tüm dünyada devam ederken Windows Phone kullanıcılarına sevindirici bir haberimiz var. Hazır olun Pokemon Go size de geliyor!



iOS ve Android platformlarında Pokemon Go oyununun yayınlanmasıyla birlikte milyonlarca oyunu oyunu yükleyip oynamaya başladı. Bir yürüme ve artırılmış gerçeklik simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz oyun için Windows Phone geri sayımı başladı.



Pokemon Go Windows Phone'a geliyor!



Windows Phoone kullanıcıları geçtiğimiz haftalarda bir imza kampanyası başlatarak Pokemon Go oyununun Windows 10 Mobile işletim sistemine çıkması için 50.000'den fazla imza toplamışlardı. Ancak bu çaba yetersiz kaldı.



Kullanıcıların sesine kulak veren bir geliştirici ise oyunu Windows Phone için hazırlamaya başladığını duyurdu. ST-Apps isimli üçüncü parti geliştirici yayınladığı bir ekran görüntüsüyle çalışmalarının ne durumda olduğunu kullanıcılarla paylaştı.



Yayınlanan ekran görüntüsünde oyunun kısmen de olsa çalıştığını görmek mümkün. Ancak görüldüğü kadarıyla AR yani artırılmış gerçeklik özelliği kullanılamayacak. Yani Pokemon karakterleri kamerayla değil sadece ekrandan yakalanacak.



Ancak geliştirici sürecin yavaş ilerleyeceğinden bahsediyor. Zaman sıkıntısı olduğunu, elinde bitmesi gereken başka projeler olduğunu da söylüyor. Dolayısıyla herhangi bir çıkış tarihi vermiyor. Tahminler, oyunun önümüzdeki hafta yayınlanabileceğini işaret ediyor.



Windows Phone için Pokemon Go oyunu hakkında gelişmeler şimdilik bu kadar. Konuyu yakından takip ettiğimiz söylemek isteriz.



Windows 10 artık 350 milyondan fazla cihazda!