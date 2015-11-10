Haberin başlığındaki sözleri biz değil Beyaz Şapkalı Hackerlar söylüyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



Haberin başlığındaki sözleri biz değil Beyaz Şapkalı Hackerlar söylüyor. Konuyla ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.



Artık yaşadığımız Dünya Paranoya Dünyası hâline geldi. Selam alıp verdiğimiz Kişilere bile güvenemez hâle geldik. Hal böyle olunca her gün elimizden düşürmediğimiz telefonların da otomatikman güvenilirliği tartışılır hâle geldi.



Edward Snowden yayınladığı Belgelerle Microsoft'un Hükümet adına fişlemeler yaptığını söylemişti. Akıllı Telefonların güvenliğini ele geçirmek ise oldukça basit.



Açık veren Uygulamanın kodlarına sızmak sistemi ele geçirmek için yeterli bir malzeme. Özellikle Güvenlikle ilgili sorun yaşanan platformların en başında ise Android yer alıyor.



What Mobile'a katılan Steve Lord Windows Phone ile ilgili açıklamalar yaptı. Lord: “Windows Phone'u Hacklemek oldukça zor bir iş.



Windows Phone kadar güvenli olan bir diğer telefon ise BlackBerry, Size şunu söyleyebilirim, Android'i hacklemek oldukça basit, o diğerlerine oranla bu konuda Kolay Lokma kalıyor” açıklamasında bulundu.



Windows Phone'u diğerlerinden ayıran en önemli konu ise ASCI Şifreleme Teknolojisini kullanması. Büyük-Küçük harf ve karmaşık rakamlı sayılar Koruma Duvarını aşmayı zorlaştırıyor.



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