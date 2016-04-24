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windows phone düşüyor, surface yükseliyor!

WİNDOWS PHONE DÜŞÜYOR, SURFACE YÜKSELİYOR!

Windows Phone satışları, firmanın sektörden çekilmesini gerektirecek kadar düşüşte ancak Surface Pro 4 isimli tablet şaşırtıcı bir başarı sergiliyor.

Tarih : 24 Nisan 2016, 09:47
Puan Ver : Windows Phone Düşüyor, Surface Yükseliyor!(9/10)10


Microsoft'un akıllı telefon ürünleri tüm dünyada beklenilen ilgiyi göremiyor. Ancak şaşırtıcı bir şekilde tablet bilgisayar tarafındaki başarı artarak devam ediyor. 2016 yılının ilk çeyrek rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Microsoft tarafından önemli bilgiler geldi.



Microsoft Windows Phone out, Surface Pro 4 in!



Firmanın akıllı telefon tarafındaki en güncel üç ürünü Lumia 950, Lumia 950 XL ve Lumia 550 bir türlü istenilen ilgiyi görmüyor. Ancak Surface Pro 4 ve hibrit çözüm Surface Book profesyoneller ve kurumsal müşteriler tarafından tercih ediliyor.



Surface olarak adlandırılan tablet bilgisayar çözümlerinde %61 oranında artış gözlemleniyor. Bunun tam aksi şeklinde Windows Phone tarafında ise %46 oranında düşüş var. Ancak Microsoft akıllı telefon sektöründe geri adım atmamakta kararlı.



2016 yılının ilk çeyreğinde yaklaşık 21 milyar dolar gelir elde eden firma, bu rakamın 5 milyar dolarını net kar olarak cebine koymuş durumda. Dolayısıyla firma, satışlar kötü gitse de operasyonunu sürdürebiliyor. Microsoft tarafından beklenen en önemli adım Windows Phone yerine Surface Phone ürün ailesini duyurması.



Surface tablet serisi oldukça seviliyor ve pazarda olumlu bir izlenime sahip. Dolayısıyla firmanın bu isimden faydalanmak için yeni akıllı telefonlarını Surface Phone olarak duyuracağı tahmin ediliyor. Ancak şimdilik bu noktada resmi bir açıklama yok.








Etiketler: Windows  Phone  Düşüyor  Surface  Yükseliyor    haber

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