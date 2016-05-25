Microsoft Windows 10 için minimum cihaz kategorisinde olan sistem gereksinimleri için değişikliğe gitti.



Microsoft Windows 10 için minimum cihaz kategorisinde olan sistem gereksinimleri için değişikliğe gitti.



Windows 10 ilk yılını doldurmaya hazırlanırken gelecek olan güncelleme( Redstone kod adlı ) ile önemli donanım şartlarını da ortaya koyacak.



Windows 10 kısmında artık 8 inçten 7 inçe çekilmiş tabletlerle karşılaşabileceğiz. Bu boyutlar genellikle fiyat-performans ürünlerinin ortaya çıktığı sınırlar dahilinde.



Boyut sınırı aşağı çekilse de donanım aşağı çekilmediği görülüyor. En az 2GB RAM şartı ortaya koyulduğunu görüyoruz. Bu Ram miktarda kullanıcıya olumlu performans artışı olarak yansıyacak.



Depolama olarak ise 32-bitlik Windows 10 işletim sistemi için en az 16GB, 64-bitlik Windows 10 işletim sistemi için ise en az 20GB depolama kapasitesi şart haline gelmiş.



Windows 10 mobil kısmında ise en yüksek ekran boyutu 8 inçten 9 inçe arttırıldı. Windows 10 mobil tarafında halen 1GB RAM sınırı aynı kalmakta ancak Full HD ve 2K ekran kullanmak isteyen üreticilerin 2GB veya 3GB RAM tercih etmeli.



Son gelen yenilik ise, Windows 10 mobil işletim sistemi depolama alanında bölümlemeler yapacağı için, otomatik olarak belleğin formatlanması şart. Bu demek oluyor ki Redstone güncellemesi ile birlikte Windows 10 mobil cihazlarında otomatik formatlama zorunluluğu gelmiş. Güncellemelerin yaz aylarında başlaması bekleniyor.



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