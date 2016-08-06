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windows 10'dan büyük sürpriz!

WİNDOWS 10'DAN BÜYÜK SÜRPRİZ!

Microsoft'un en güncel ve şirkete göre”en popüler” işletim sistemi Windows 10 cephesinde enteresan bir gelişme yaşandı.

Tarih : 06 Ağustos 2016, 10:20
Puan Ver : Windows 10'dan Büyük Sürpriz!(0/10)


Evet, daha önce de paylaştığımız haberde, karşımıza olmadık anlarda çıkan Windows 10 hatırlatmalarının tarih olduğunu vurgulamıştık. Zira, Amerikalı Üretici Microsoft'un kendisi bile Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılara tanınan hakkın, yani ücretsiz güncellemenin 29 Temmuz'da sona erdiği haber vermiş ve bizim fikrimize göre müjdelemişti (en azından benim fikrim bunun kesinlikle bir müjde olduğu şeklinde).



Yine dünyaca ünlü teknoloji sitesi ZDNET'e göre durum pek de böyle değil. ZDNET Editörü Ed Bott'a göre, hala Windows 7 ve Windows 8.1'in lisanslı kullanıcıları, sahip oldukları şifrelerle Windows 10'u indirebiliyor. Diğer bir teknoloji gurusu Paul Thurrott de, “Windows 7 Ürün Anahtarı sayesinde” Windows 10'un ücretsiz olarak indirilebileceğini iddia ediyor.



Microsoft, söz konusu iddiaları ret ederek, W10 işletim sistemine sadece ücretle geçiş yapılabileceğini savunuyor.



Bununla birlikte çoğu internet sitesinde duyduğumuz iddia Windows 7 ve 8 türevlerinin sahiplerinin hala bedava güncelleme elde edebileceği yönünde. Biz, üretici Microsoft'un açıklamasını baz almayı tercih ediyoruz.








Etiketler: Windows  10  Dan  Büyük  Sürpriz    haber

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