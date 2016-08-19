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windows 10'a hacker'lar bile saygı gösterdi!

WİNDOWS 10'A HACKER'LAR BİLE SAYGI GÖSTERDİ!

Windows 10 politikalarını ne kadar eleştirirsek eleştirelim, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek şart. Microsoft, gelmiş geçmiş en güvenli Windows işletim sistemini geliştirmiş gibi gözüküyor. Öyle ki Windows 10, korsanlarından bile saygı görüyor.

Tarih : 19 Ağustos 2016, 09:46
Puan Ver : Windows 10'a Hacker'lar Bile Saygı Gösterdi!(0/10)


Windows 10 politikalarını ne kadar eleştirirsek eleştirelim, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek şart. Microsoft, gelmiş geçmiş en güvenli Windows işletim sistemini geliştirmiş gibi gözüküyor. Öyle ki Windows 10, korsanlarından bile saygı görüyor.



Microsoft'un işletim sistemleri daima yazılım korsanlarının hedefinde olacak. Yazılım korsanları, yepyeni saldırı yöntemleri geliştirmeye çalıştırırken Microsoft da, onları savuşturmaya çalışacak.



Tam bu noktada Windows 10 karşımıza çıkıyor. Microsoft'un son göz ağrısında her tür saldırıya karşılık verebilmesi ile ünlendi. Öyle ki bilgisayar korsanlarının ciddi bir katılım gösterdiği Black Hat organizasyonundaki isimler bile, işletim sisteminin hakkını verdi. Black Hat'in ünlü hacker'ları, sofistike sızma girişimlerine yerinde tepkiler veren Windows 10 işletim sistemine saygı gösterdiklerini açıkça ifade ediyor.



En büyük övgüyü ntimalware scan interface (Antimalware tarama ara birimi – AMSI) alıyor. Şu anda yalnızca Windows Defender ve AVG güvenlik yazılımlarında bulunan AMSI, aynı malware'ler gibi, pek çok duruma uyum sağlayabiliyor.



NoNoSecure'in (ciddiyiz, organizasyonun ismi bu) bir numaralı ismi Nikhal Mittal, uygulamayı şu şekilde değerlendiriyor: “Antimalware tarama ara birimi, script temelli saldırılara karşı geliştirilmiş muazzam bir uygulama. Windows 10, bu konuda gerçekten de sınıf atlamış.”



PowerShell mimarisi de, bilgisayar korsanlarından övgü alıyor. Mittal, “Birkaç yıl öncesine kadar PowerShell tipi mimariler o kadar zayıftı ki; hiç umursanmıyordu. Script temelli saldırılarımız, hiçbir şekilde saptanamıyordu. Bu değişmiş; sıklıkla sabit disk, ön bellek ve RAM arasında yer değiştiren zararlılar, PowerShell ile yüz yüze geliyor. AMSI ve PowerShell ikilisi oyun değiştiren faktörler.” ifadelerini kullanıyor.



Suicide Squad, Gişede Tam Not Aldı!








Etiketler: Windows  10  A  Hacker  Lar  Bile  Saygı  Gösterdi    haber

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