Windows 10 Yıl dönümü Güncellemesi kullanıcılara ulaşmaya başladı. Yıl dönümü dolayısıyla gelen güncellemeyle birçok uygulama ve oyun, yeni deneyimler sağlayan özellik ve yeniliklerle geldi.



Windows 10 Yıl dönümü güncellemesiyle ücretsiz olarak kötü amaçlı yazılımdan koruma hizmeti sunulan Windows Defender'a yeni özellikler ekleniyor. PC'lerin güvenli ve güncel olduğundan emin olunması için belli aralıklarla otomatik olarak taranması seçeneği bu özelliklerin başında geliyor.



Yeni Windows Hello ise kolay, güçlü, güvenli özellikleri sayesinde Windows uygulamaları ve Microsoft Edge'de kullanmayı kolaylaştırıyor.



Microsoft Edge'de artırılmış güç verimliliği ve yeni uzantılar



Yıldönümü Güncellemesi, PC'lerin pil ömrünün en verimli şekilde kullanılması için Microsoft Edge'de daha gelişmiş güç tasarrufu özellikleri getiriyor. Yıldönümü Güncellemesi'yle birlikte Windows Mağazasına Pinterest Pin It Button, Amazon Assistant, AdBlock, Adblock Plus ve LastPass gibi yeni Microsoft Edge uzantıları da ekleniyor. Bu uzantılar, tarayıcı deneyimini daha fazla kişiselleştirmeye yardımcı oluyor.



İş ve eğlence Windows Mağazası'nda



Windows ve Xbox'ın en iyileri Yıldönümü Güncellemesi'yle bir araya geliyor. Uygulamalar, oyunlar, filmler, müzikler ve yalnızca Windows 10 ya da Xbox için geliştirilen oyunlar gibi daha birçok özel içeriğe Windows Mağazası'ndan erişilebiliyor. Yeni mağaza, alışveriş deneyimini basitleştirirken, yeni bir görünümle daha nitelikli içerik, abonelik teklifleri, birleştirilmiş paketler ve ön sipariş seçenekleri sunuyor. Xbox Play Anywhere ile kullanıcılar beğendikleri oyunların ön siparişini lansmandan önce verebiliyor, yayınlandıkları gün Windows 10'lu PC veya Xbox One cihazlarında oynayabiliyor. Bu yenilikler oyunculara sevdikleri oyunları daha fazla yerde oynayabilme seçeneği de sağlıyor.



Modern derslik için yenilikçi özellikler



Windows 10 Yıldönümü Güncellemesi ile müşteriler birçok yeni eğitim özelliğinden yararlanabiliyor. Bu yeni uygulamalar arasında, eğitimcilerin kısa sürede çalışmaya başlayabilecekleri yepyeni araçlarla daha hızlı, daha basit kurulum, tarayıcı tabanlı, daha güvenli çevrimiçi değerlendirme sağlayan “Sınava Gir” uygulaması bulunuyor. Uygulama ayrıca kilitli ortam da oluşturuyor.



Windows 10 yıldönümü güncellemesi için yeni Skype önizlemesi



Windows 10'lu PC'ler için yeniden tasarlanan Skype Önizlemesi, Yıl dönümü güncellemesi'nde otomatik kurulumla geliyor. Bu güncellemeyle görüntülü çağrılarla birebir ve grup konuşmaları, birebir ve grup sohbetleriyle merhabalaşma, düşük ücretlerle cep ve sabit telefonları arama, fotoğraf paylaşma, dosya paylaşma, ifade simgeleri ve Mojiler gibi sık kullanılan Skype özelliklerine erişilebiliyor.



Windows Ink, Windows'un gücünü kalemin ucuna getiriyor



Windows 10 yıl dönümü güncellemesiyle ilk kez sunulan Windows Ink, kolay ve hızlı not almanın yanında, bir ekran alıntısı üzerinde ya da sıfırdan çizim yapabilme fırsatı sunuyor. Akıllı yapışkan notlar, uçağa kaçta yetişilmesi gerektiği gibi genel görevleri anımsatırken, haritalar da yol tarif ediyor.