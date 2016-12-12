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windows 10 vr sistem gereksinimleri açıklandı

WİNDOWS 10 VR SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Sanal gerçeklik teknolojisi gün geçtikçe gelişmeye devam ederken, piyasadaki rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı bir VR sistemi üzerinde çalışan Microsoft, Windows 10 için sistem gereksinimlerini paylaştı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Tarih : 12 Aralık 2016, 09:55
Puan Ver : Windows 10 Vr Sistem Gereksinimleri Açıklandı(6/10)4


Sanal gerçeklik teknolojisi gün geçtikçe gelişmeye devam ederken, piyasadaki rekabet giderek kızışmaya devam ediyor. Uygun fiyatlı bir VR sistemi üzerinde çalışan Microsoft, Windows 10 için sistem gereksinimlerini paylaştı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.



Teknoloji ilerledikçe hayatımızdaki kullanım alanları ve şekilleri git gide büyüyor. Sanal gerçeklik çoktan sektörün içinde büyük yerler elde etmeye başlamış durumda. Yalnızca oyunlarda değil birçok eğitim programında hatta birtakım tedavi alanında da sanal gerçeklik teknolojisi kullanılmaya başlandı. İşin üst kısımlarında yer alan HTC, Facebook, Microsoft, Sony, Samsung gibi firmalar, bu teknolojinin geliştirilebilmesi için büyük yatırımlar yapıyor. Geçtiğimiz aylarda da Intel işbilirliği ile düşük fiyatlı bir VR cihazı üzerinde çalıştığının duyurusunu yapan Microsoft, cihazını Windows 10 ile uyumlu bir hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bunun anlamı ise VR destekleyip desteklemeksizin, masaüstümüzde olan her şeyi 360 derece görme imkanına erişebilecek olmamız. İşletim istemine dair kesin açıklamalar bulunmasa da bugün yapılan bir açıklamaya göre minimum sistem gereksinimleri açıklandı. Detayları aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Minimum Sistem Gereksinimleri





  • İşlemci: Intel Mobile Core i5 (7200U) Dual-Core Hyperthreading





  • Ekran Kartı: Intel HD Graphics 620 (GT2) veya daha iyi DX12 API uyumlu ekran kartı.





  • RAM: 8GB+ Dual Channel 





  • HDMI: HDMI 1.4 – 2880×1440 @ 60 Hz veya HDMI 2.0 veya DP 1.3+ – 2880×1440 @ 90 Hz





  • HDD: 100 GB+ SSD (Tercih edilen) / HDD





  • USB: USB 3.0 Type-A veya USB 3.1 Type-C Port – DisplayPort Alternate Mode





  • Bluetooth: Bluetooth 4.0





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Etiketler: Windows  10  Vr  Sistem  Gereksinimleri  Açıklandı    haber

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