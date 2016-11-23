Microsoft'un en yeni kozu Windows 10 VR, inanılmaz derece mütevazi sistemlerle uyumlu biçimde çalışabilirken, rakiplerine göre uygun fiyatıyla da gönüllere hitap ediyor.



Microsoft'un en yeni kozu Windows 10 VR, inanılmaz derece mütevazi sistemlerle uyumlu biçimde çalışabilirken, rakiplerine göre uygun fiyatıyla da gönüllere hitap ediyor.







Şu ana kadar karşılaştığımız pek çok Sanal Gerçeklik Gözlüğünden çok azı uygun denilebilecek fiyatlarla karşımıza çıkıyor. Maalesef pek çok Sanal Gerçeklik arayüzü, şu anda varlıklı insanların keyif oyuncağı.



Ancak önce Time Dergisi ödüllü Sony Playstation VR, 350 ile 500 dolar arasında karşımıza çıktı. Windows 10 VR ise hem uygun fiyatlı, hem de mütevazi sistemlerle uyum içerisinde çalışabiliyor. Halo Lensler ile donatılan keyifli oyuncağın fiyatı, Amerika'da sadece 300 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak. Yine de asıl çarpıcı nokta bu değil. Microsoft Windows için geliştirilen pek çok Sanal Gerçeklik Gözlüğü; En üst seviyede işlemciler, bolca RAM ve 16 GB bellekten aşağısı ile yetinmiyor. Lakin Windows 10 VR, bu şartların yakınına dahi “iyi ki” uğramıyor. Zira Windows 10 VR; her evde bulunabilecek 4 GB RAM, USB 3.0, DirectX 12, dört çekirdekli işlemci ile pekala yetinebilecek.



Uygun Fiyat, Uygun Donanım, Tam Keyif!



AMD temelli bilgisayarlar da bundan pek farklı değil. 4 çekirdekli Intel işlemcisine denk bir AMD işlemcisi, DirectX 12 desteği ve USB 3.0 uygunluk standartlarını saptayan kalemler arasında.



Elbette yazdıklarımızdan, benzer donanımlarla 90 FPS elde edebileceğinizi beklemeyin; bu eşyanın tabiatına aykırı. Yine de, temel gereksinimlerde de olsa bu tür bir deneyim yaşamak harika olacak.



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