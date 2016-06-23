Windows işletim sistemleri arasında en tartışmalı versiyonlardan birisi olan Windows 10, halen bir Windows 7 ya da XP olabilmiş değil. Windows 7 ve XP sürümlerine alışmış kullanıcılar için tam bir sorun abidesi olan Windows 10, bu noktadaki tepkileri toplamaya devam ediyor.



Windows işletim sistemleri arasında en tartışmalı versiyonlardan birisi olan Windows 10, halen bir Windows 7 ya da XP olabilmiş değil. Windows 7 ve XP sürümlerine alışmış kullanıcılar için tam bir sorun abidesi olan Windows 10, bu noktadaki tepkileri toplamaya devam ediyor.



Windows' un işletim sistemleri arasında en çok kullanıcı sayısına erişen Windows 7, özellikle optimize çalışma olanağı nedeniyle de büyük ilgi görmüş, milyonlarca kişi tarafından beğeniyle karşılanmıştı. Şüphesiz çıkan her işletim sistemi, bir sonraki versiyonda daha iyiye getiriliyor ancak, Windows 10 henüz o tam optimist düzeye ulaşabilmiş değil. Hal böyle olunca da ardı arkası kesilmeyen anlamsız hata mesajları, sistem problemleri ve daha bir çok kendine has orjinal sorunlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor.



Windows 10 kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konular ise, tam anlamıyla açıklanmamış hata mesajları, nereden kaynaklandığı bilinmeyen otomatik sistem güncellemelerinin yarattığı sorunlar, bazı program ve uygulamalar ile çakışan sistem hataları ve özellikle grafik konusunda çeşitli etmenlerden bağımsız gerçekleşen düzensiz grafik seyirleri olarak listelenebilmektedir.



Özellikle sosyal medya platformlarında, sistem mesajlarının açıklama içermemesi ve bazı noktalarda gerçekten sinir bozucu hata mesajlarıyla kullanıcılara ulaşması büyük tepki topluyor. Windows 10 işletim sisteminin bu noktada daha 1-2 yılı olduğunu da söylemek mümkün, Windows 7kulvarına erişebilmesi için…



Windows 10 kullanıcılarını çileden çıkartan bu hata mesajlarının tamamen ortadan kaybolması için de bu 1-2 yıllık süre epey zor geçecek gibi görünüyor.



