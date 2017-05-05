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windows 10 s duyuruldu! işte özellikleri

WİNDOWS 10 S DUYURULDU! İŞTE ÖZELLİKLERİ

Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10 S'i geçtiğimiz gün resmi olarak tanıttı. İşte Windows 10 S hakkındaki detaylar.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 11:59
Puan Ver : Windows 10 S Duyuruldu! İşte Özellikleri(7/10)4


Microsoft yeni işletim sistemi Windows 10 S'i geçtiğimiz gün resmi olarak tanıttı. İşte Windows 10 S hakkındaki detaylar.



Microsoftgeçtiğimiz gün düzenlediği özel etkinlikte yeni işletim sistemi Windows 10 S'i tanıttı. Genel olarak eğitim odaklı bir işletim sistemi olan Windows 10 S, düşük sistemlere sahip olan PC'lere yönelik bir hamle.



Hali hazırda birçok okulun Windows 10 işletim sistemini kullandığını belirten Microsoft yetkilileri, bu durumu göz önüne alarak Windows 10 S'i geliştirme kararı aldıklarını açıkladılar. Windows 10 Sdaha düşük bir disk boyutunun yanı sıra, sisteme fazla yük bindirmeyen yapısıyla da ön plana çıkıyor.



Windows 10 Pro'ya kıyasla çok daha hızlı olan Windows 10 S, aynı donanıma sahip birPC'de10 Pro'dan 15 saniye daha önce açılıyor.



Microsoft'un yeni işletim sisteminin en büyük handikapı ise sadece Windows Mağazası'ndan indirilen uygulamaları çalıştırabiliyor olması. Yani 3. parti geliştirici tarafından yayınlanan bir uygulamayı Windows 10 S'te doğrudan indirip çalıştırmanız mümkün görünmüyor. Öncelikli olarak bu uygulamanın Windows Mağazası'na yüklenmesi ve ardından kullanıcılara ulaştırılması şart koşulmuş durumda. Bu sistemi Apple'ın Mac'lerde kullandığı App Storeuygulamasına benzetmek mümkün.



Bu yaz satışa sunulması beklenilen Windows 10 Siçin belirlenen etiket fiyatı ise 189 dolar. Microsoft yetkilileri, Windows 10 Prokullanan okulların ücretsiz olarak 10 S'e geçebileceğinin müjdesini de verdi.



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