

Bildiğiniz gibi son dönemde fidye yazılımları bilgisayar kullanıcılarının en büyük korkusu haline geldi. İlk olarak WannaCry virüsü dünya genelinde yüzbinlerce kişiyi etkiledi. Tam WannaCry etkisini yitiriyor derken bu kez de Petya çıktı. Petya WannaCry kadar etkili olmadı belki ama dünya genelinde binlerce kişiyi vurdu. Dosyaları şifrelenen kullanıcılar ya dosyalarından vazgeçmek zorunda kaldı ya da şifreli dosyaları açtırmak için istenen fidyeyi ödedi.



Bu yeni fidye yazılımının derinlemesine bir incelemesini yapan Microsoft, virüsün Ukrayna'dan çıktığını açıkladı. Zira bugüne kadar bu virüsten etilenen kullanıcıların yüzde 70'i Ukrayna'dan. Microsoft tarafından açıklanan bir diğer önemli detay da bu virüsün Windows 10'u etkilemediği. Daha çok Windows 7 gibi daha eski sürümlere bulaşan bu fidye yazılımı, Windows 10'un güvenlik duvarını aşmayı başaramadı.



Petya WannaCry'a kıyasla çok daha az bilgisayara ulaştı belki ama çok daha önemli yerlere ulaştı. İş ve siyaset dünyasından önemli kuruluşları vuran fidye yazılımı bu sayede adından söz ettirdi. Hatırlayacağınız gibi WannaCry çok sayıda cihaza ulaşsa da pek para toplayamamıştı. Bu yeni virüs ise yüksek profilli hedeflere yönelerek kazancını arttırmayı amaçlıyor.











