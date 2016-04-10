

Microsoft'un yeni işletim sistemi Windows 10 ile elde etmeyi amaçladığı hedeflerinden biri de akıllı telefon, tablet ve bilgisayarları tek bir çatı altında birleştirmekti. Başta Continuum özelliği olmak üzere birçok yenilik bu ortak deneyimi sağlamak için hazırlandı.







Bu amacına ulaşmak için çalışmaya devam eden şirket, çok yakında akıllı telefon ve bilgisayarları bir araya getirmek için önemli bir adım atacak.



Windows 10 kullanıcıları çok yakında yayınlanacak yeni bir güncelleme ile birlikte bilgisayarlarını kullanarak kısa mesaj gönderebilecek veya telefonlarına gelen kısa mesajları bilgisayarlarından görüntüleyebilecekler. Bu sayede Windows 10 kullanan telefonlar ile bilgisayarlar arasındaki geçiş çok daha kolay hale gelecek.







Bildiğiniz gibi Apple da benzer bir sisteme sahip. Apple'ın Handoff sistemi de mobil cihazları ve bilgisayaları bir araya getiriyor. Microsoft, bu Handoff benzeri yeni özellikle birlikte Windows'daki önemli bir eksikliği gidermiş olacak.